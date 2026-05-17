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▲卡倫透納36歲，外型高大有氣質，被視為下一代007的熱門人選。（圖／美聯社／達志影像）

▲史恩康納萊（左）在《第七號情報員續集》碰到美女色誘的片段，是之後男星爭取扮演007試鏡時的「必考題」。（圖／翻攝自IMDb）

▲還不滿30歲的哈里斯迪金森也是新一代007的熱門人選。（圖／美聯社／達志影像）

▲最新版本《咆哮山莊》男主角雅各艾洛迪，人高馬大，長得也俊帥，是另一個新生代007呼聲頗高的人選。（圖／美聯社／達志影像）

影史上最經典、距今已有近64年歷史的《007》片集，在上一部片《007 生死交戰》上映快要滿5年之後，終於正式進入選角階段，由曾參與《冰與火之歌：權力遊戲》的傳奇選角導演妮娜高德負責。人氣旺、備受龐德片粉絲期待的亨利卡維爾，恐因43歲被嫌太老，而過往007試鏡的「必考題」，則來自首代龐德史恩康納萊在《第七號情報員續集》中被美女色誘的場面。儘管曾扮演龐德的史恩康納萊、羅傑摩爾都已去世，《007》系列對於觀眾的吸引力似乎永不消褪，全球影迷仍高度關注新一任的龐德究竟會選出誰來擔任。曾經參與第6代龐德甄選的亨利卡維爾，當年20出頭被嫌太年輕，總算等到丹尼爾克雷格退位，許多粉絲都期望他真能接手，現在的他又似乎已太老，恐怕仍無法中選，他也笑稱不如改扮大反派，彷彿已看開。龐德在以往的影迷眼中，是身手矯健、戰力一流，而且在任務過程中碰到各色美女，都能讓她們意亂情迷的超強發電機，所以過去試鏡常會讓演員演一整段《第七號情報員續集》裡的情節，從龐德回到房中、懷疑已被人闖入，到脫衣沐浴，回到房內見到床上的半裸美女，兩人打情罵俏，既能讓男星表現自己的性感魅力，也有機會展現肅殺的表情，是昔日爭取擔任龐德的「必考題」。目前《007》系列換由亞馬遜米高梅製拍，高層傾向塑造更年輕化、全球化的新世代龐德形象，演員人選知名度不一定很高，卻需要能至少演出好幾集，因此年齡不能過高，最好30出頭，英國賭盤看好《怪獸與葛林戴華德的罪行》卡倫透納、《瘋狂富作用》哈里斯迪金森、《咆哮山莊》雅各艾洛迪、《獵人克萊文》亞倫泰勒強森等。他們年紀在36至28歲之間，如果接下重任，至少還可以待個10年以上，不像43歲的亨利卡維爾，拍3集就可能要半百。過去歷代龐德，接手時年紀最大的是羅傑摩爾，主演的第一部《生死關頭》推出已經46歲，因而亨利的支持者也沒有完全絕望。最新龐德電影已經敲定《沙丘》系列導演丹尼維勒納夫執導，各方都期待他為007影片再創新風格，製片單位也對選角抱持漫長且謹慎的原則，寧可精挑細選，不要急就章，因此粉絲們也只能隨時留意是否有新的消息發布了。