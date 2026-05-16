我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國首都曼谷16日下午發生重大交通事故，一列貨運列車在市中心目甲訕（Makkasan）機場快線站附近撞上一輛公車並引發猛烈火勢，造成至少8人死亡、15人受傷，其中2人傷勢嚴重。事故發生後，當局緊急封鎖現場並展開調查，初步研判公車疑似受困平交道紅燈，導致列車來不及煞車釀成悲劇。事故發生於當地時間下午約3時40分，地點位於曼谷拉差貼威區阿索—丁登路，介於拉瑪九路與阿索—碧武里路口之間，距離機場快線目甲訕站不遠。曼谷Rama 199緊急通報中心接獲火警通報後，立即協調帕亞泰消防隊與救援單位趕赴現場處理。救援人員於3時51分抵達時，現場已是一片火海。一列載運貨櫃的貨運列車與一輛藍色冷氣公車相撞，撞擊後公車瞬間起火，火勢猛烈並伴隨多次爆裂聲，周邊多輛汽車與機車亦遭波及受損。消防人員迅速灑水灌救，並將受困乘客緊急救出送醫，火勢在3時59分左右獲得控制。消防與救援人員隨後在車體內發現8具遺體。另有至少15人受傷送醫，其中2人情況危急。警方與相關單位已封鎖事故現場，展開身分確認與蒐證，並將進一步釐清事故責任。泰國交通部副部長西里蓬（Siripong Angkasakulkiat）稍後透露初步調查結果指出，事故可能發生於公車停在紅燈號誌上時仍停留在鐵軌區域，導致平交道柵欄無法放下，而涉事列車載運貨櫃、車體沉重，最終未能及時煞車而撞上公車。目擊者亦表示，事發前疑似觀察到平交道柵欄出現異常，網路流傳影片顯示柵欄疑似未正常降下，列車撞擊公車後，公車被拖行並波及附近車輛，造成火勢迅速擴大。事故發生後，泰國交通部、泰國國鐵與曼谷大眾運輸局（BMTA）已派員到場監督救援與後續處置，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）及多名交通官員也親赴現場掌握情況。