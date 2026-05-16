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▲中島美嘉今晚開場失聲，到後半段狀態才恢復。（圖／記者朱永強攝）

日本「平成歌姬」中島美嘉來到台北流行音樂中心舉辦演唱會，吸引上千人購票朝聖，除了帶來經典電影《NANA》主題曲〈魅惑天空〉，逆轉她歌手生涯的〈曾經我也想過一了百了〉也少不了。值得一提的是，她今（16）日晚唱到第2首歌〈火鳥〉其實失聲唱不上去，實力有失水準，過程中的聲音也是飄浮不定，但來到〈曾經我也想過一了百了〉雪恥成功，更獲得全場賣力鼓掌，場面相當感人！中島美嘉今晚以〈LEGEND〉揭開演唱會序幕，原本喉嚨狀態很好，結果來到第2首〈火鳥〉狀態急速下滑，發不出聲直接中斷演出，後來接續幾首演唱，狀態依舊回不去；但表演到經典神曲〈曾經我也想過一了百了〉，前奏一下大家立即鼓掌，或許是因此獲得勇氣，中島美嘉這首歌表演狀態極佳，甚至還飆出超長高音，對比前半段的沙啞嗓音，簡直判若兩人。中島美嘉問了台下：「大家開心嗎？」大家大喊「開心！」讓她相當滿意，也表示很開心每年都能來台灣舉辦演唱會，此時台下再度喊出各種聲音，滿是加油鼓勵的應援，讓中島美嘉感動快哭出來，她哽咽的說真的很喜歡台灣，也分享每次來台一定會吃滷肉飯便當，道地美十讓她愛不釋手。中島美嘉是日本知名歌手與演員，出身於鹿兒島縣，擁有「平成歌姬」封號。她最初以模特兒身分踏入演藝圈，經常往返福岡與鹿兒島參加試鏡，雖然後來以極具辨識度的嗓音紅遍亞洲，但她其實從小對自己的聲音沒有自信，甚至害怕在眾人面前說話，從未想過自己會成為歌手，直到樂團three tight b的主唱濱洋一聽見她的聲音後，鼓勵她朝歌手方向發展，才改變她的人生。2000年，中島美嘉將由濱洋一創作的歌曲錄成試聽帶寄給Sony Music，之後參加一場結合歌唱與演技的徵選，從3000名競爭者中脫穎而出，不僅拿下日劇《新宿傷痕戀歌》女主角，也演唱主題曲〈STARS〉，正式以歌手兼演員身分出道。此後她接連推出〈雪花〉、〈魅惑天空〉等代表作，多張專輯銷量突破百萬張，成為日本樂壇最具代表性的女歌手之一。她最廣為人知的作品之一，是2013年推出的〈我也曾想一了百了〉。2010年，正值事業巔峰的她罹患耳咽管開放症，一度無法正常聽見自己的聲音，陷入人生低潮，甚至曾動過輕生念頭。經過痛苦掙扎後，她將這段經歷化為歌曲，唱出無數人在黑暗中的心聲。這首歌推出後感動大批聽眾，也被視為陪伴許多人走出低谷的經典之作，更因此降低日本自殺率。