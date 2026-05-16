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▲告五人（如圖）此次與同門樂團Tizzy Bac一同入圍最佳樂團，他們難掩興奮表示：「真的好像同樂會！」（圖／相信音樂提供）

告五人以專輯《我們就像那些要命的傻瓜》入圍第37屆金曲獎「最佳樂團」，今（16日）起一連兩天在Zepp New Taipei熱血開唱。演出前告五人接受訪問，再度入圍被問到是否準備祭品文？第三年擔任手機品牌代言人的他們，霸氣表示：「如果得獎就抽10台手機，含蔡司鏡頭！」整組手機組合市價高達 7 萬元，犬青聽完後當場加碼，豪氣改口：「那就抽15台！」引起全場暴動。告五人此次與同門樂團Tizzy Bac一同入圍最佳樂團，他們難掩興奮表示：「這次跟很多好朋友一起入圍，真的好像同樂會。前年也跟麋先生一起入圍，今年是和Tizzy Bac一起，他們《說出我的名字》專輯中的〈矛盾仔の春天〉，是我們去年最常聽的歌！」談起第四度叩關金曲，告五人感性分享：「謝謝評審團的肯定，能夠把音樂分享給這個世界每一個人，是我們一直在努力的事。希望能成為大家的人生BGM。」被問到得知入圍當下正在做什麼？雲安與犬青笑說當時正在「醃蘿蔔」，哲謙則是為了這次的演出練鼓。為何沒有聚在一起看直播？告五人分享：「真的太緊張了，這樣壓力會很大，盡量讓自己保持平常心。」這次與許多好友一同入圍，告五人感性表示雖然很想得獎，但是看到這麼多好音樂、好作品，不管誰得獎，大家都是最佳樂團。曾以〈又到天黑〉奪下金曲獎年度歌曲的他們，當時許下祭品文「得獎就發漢堡」，最終也實現承諾。這次再度入圍，被問到是否準備新的祭品文？告五人連續三年擔任手機品牌年度代言人，霸氣表示：「如果得獎，就抽10台手機，含蔡司鏡頭！」整組手機組合市價高達 7 萬元，犬青聽完後更直接加碼，改抽15台，非常大方。《Run, Run, Run!黑夜狂奔》演唱會於今明兩天在Zepp New Taipei開唱，門票開賣即秒殺，讓不少歌迷盼再加場。下午告五人在彩排上搶先演繹〈黑夜狂奔〉、〈快樂的事記不起〉，為晚間的演出暖身。即將迎來 LIVE HOUSE TOUR收官，團員們坦言有點捨不得「但很快就會再跟大家見面的！」至於接下來的規劃？向來很容易「暴雷」的告五人，先前曾鬆口將再度踏上萬人場館，這回被追問進度，三人立刻露出神秘笑容，笑說：「嘴巴真的好癢很想講，請大家期待！」而他們也將首次登上日本殿堂級音樂祭Summer Sonic，告五人透露一定會準備新的歌單、新的演出，很期待能在東京與大阪見到大家。