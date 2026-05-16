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▲廖思惟（左）幫媽媽孫芸芸慶祝48歲生日，兩人宛如姊妹或閨密，視覺上難以看出年齡差距。（圖／翻攝自廖思惟小紅書）

▲▼孫芸芸擁有精緻臉孔、黃金比例身材及靈敏的時尚嗅覺，即便不是出道藝人，社群媒體追蹤數仍海放一票明星。（圖／翻攝自孫芸芸 𝘠𝘜𝘕 𝘠𝘜𝘕 𝘚𝘜𝘕 IG@aimeeyunyunsun）

「台灣第一名媛」孫芸芸擁有精緻臉孔、黃金比例身材及靈敏的時尚嗅覺，即便不是出道藝人，社群媒體追蹤數仍海放一票明星，IG粉絲數超過百萬，逆齡外貌曾經被外媒以專題報導。孫芸芸近日歡度48歲生日，與26歲女兒廖思惟同框的畫面再度引起熱議，網友表示：「分不清誰是媽媽，誰是女兒...」昨（15）日，廖思惟在社群平台放上幫媽媽孫芸芸慶生的合照，可見她一頭長髮側撥，穿針織開襟毛衣，一旁孫芸芸及腰長髮落肩，穿白色短上衣，俏皮嘟嘴，母女倆親暱頭靠頭，身後還有許多派對造型氣球，氣氛相當歡樂。孫芸芸凍齡功力為人津津樂道，奔50歲的狀態依然滿滿少女味，與愛女廖思惟合影，兩人宛如姊妹或閨密，視覺上難以看出年齡差距，網友嘖嘖稱奇，「像姊妹，媽媽也太年輕了吧」、「媽媽怎麼保養的」、「最美的女兒與最美的媽媽」、「大姊姊和小妹妹既視感！」廖思惟3月底爆出未婚生子，女兒已經2歲多，針對此事，微風集團以「此屬私領域事務，集團不予回應，感謝關心」回覆媒體，而升格阿嬤的孫芸芸則先是回應：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心。」後來二度發聲，希望外界留給女兒和孫女安靜成長的空間。