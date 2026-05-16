美中領導人「川習會」吸引國際關注，美媒CBS晚間新聞（CBS Evening News）也派出主播杜庫皮爾（Tony Dokoupil）到台北連線。但傳出下榻的飯店老闆對報導不滿，禁止他在飯店進行播報，被迫轉戰戶外場地。
紐約郵報報導，CBS晚間新聞在播出一段引述台灣人對中國箝制言論自由的恐懼的片段後，主播杜庫皮爾（Tony Dokoupil）表示，「甚至在我們下榻的飯店……在看到我們昨晚的轉播後，經理告訴我們，不能在他們的飯店範圍內，報導任何政治內容。」
因此，杜庫皮爾第二個也是最後一個轉播，轉戰到台北的自由廣場進行。而當天節目進行尾聲時，現場還發生突發狀況，當主播在介紹川習會最新消息時，能聽到攝影師倒下的聲音，杜庫皮爾當時說到「你會聽到很多關於一個強大新中國崛起的消息…他（攝影師）還好嗎？我們要稍微休息一下。我們這裡有醫療緊急情況。」在轉播結束後，CBS晚間新聞也更新狀況，這名攝影師「沒有大礙，正在康復中」。
消息人士指出，發生狀況的是CBS資深攝影師施密特（Randy Schmidt），他從東京趕到台北協助拍攝，在協助架設遠端轉播作業後，不幸因體力透支而突然暈倒。
消息人士也指出，CBS晚間新聞此次會在台北進行轉播，是因為該公司未能幫杜庫皮爾取得中國簽證，才臨時改到台北。CBS的競爭對手，國家廣播公司新聞網（NBC News）主播拉馬斯（Tom Llamas）和美國廣播公司新聞網（ABC News）主播穆爾（David Muir），都順利到北京現場進行播報。
據中央社報導，圓山大飯店透過聲明稿回應，媒體報導稱「飯店老闆因不滿CBS報導內容，禁止其於飯店範圍內播報政治內容」等情事，並非事實。CBS電視台人員13日透過翻譯人員以個人身分電話預訂，並在晚間入住，14日清晨6時在飯店內進行新聞連線，因現場音量影響鄰近房客休息，圓山大飯店接獲房客反映，房客以受驚擾為由提出退費要求。飯店15日向CBS翻譯說明，因拍攝作業未事先提出申請，且已影響其他住客安寧，不同意CBS團隊繼續在飯店內進行拍攝。
圓山大飯店強調，飯店尊重新聞採訪自由，過往也曾配合CNN國際媒體採訪報導，但更重視住宿品質與隱私；未來仍將在兼顧以客為尊與新聞採訪需求之前提下，妥善協調安排。
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因此，杜庫皮爾第二個也是最後一個轉播，轉戰到台北的自由廣場進行。而當天節目進行尾聲時，現場還發生突發狀況，當主播在介紹川習會最新消息時，能聽到攝影師倒下的聲音，杜庫皮爾當時說到「你會聽到很多關於一個強大新中國崛起的消息…他（攝影師）還好嗎？我們要稍微休息一下。我們這裡有醫療緊急情況。」在轉播結束後，CBS晚間新聞也更新狀況，這名攝影師「沒有大礙，正在康復中」。
消息人士指出，發生狀況的是CBS資深攝影師施密特（Randy Schmidt），他從東京趕到台北協助拍攝，在協助架設遠端轉播作業後，不幸因體力透支而突然暈倒。
消息人士也指出，CBS晚間新聞此次會在台北進行轉播，是因為該公司未能幫杜庫皮爾取得中國簽證，才臨時改到台北。CBS的競爭對手，國家廣播公司新聞網（NBC News）主播拉馬斯（Tom Llamas）和美國廣播公司新聞網（ABC News）主播穆爾（David Muir），都順利到北京現場進行播報。
據中央社報導，圓山大飯店透過聲明稿回應，媒體報導稱「飯店老闆因不滿CBS報導內容，禁止其於飯店範圍內播報政治內容」等情事，並非事實。CBS電視台人員13日透過翻譯人員以個人身分電話預訂，並在晚間入住，14日清晨6時在飯店內進行新聞連線，因現場音量影響鄰近房客休息，圓山大飯店接獲房客反映，房客以受驚擾為由提出退費要求。飯店15日向CBS翻譯說明，因拍攝作業未事先提出申請，且已影響其他住客安寧，不同意CBS團隊繼續在飯店內進行拍攝。
圓山大飯店強調，飯店尊重新聞採訪自由，過往也曾配合CNN國際媒體採訪報導，但更重視住宿品質與隱私；未來仍將在兼顧以客為尊與新聞採訪需求之前提下，妥善協調安排。
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