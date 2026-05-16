台灣駐芬蘭代表林昶佐（Freddy Lim）近日接受芬蘭最大晚報專訪，針對美中峰會、台海局勢及中國對台施壓手段深入分析，並批評中國阻撓總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼，警告威權國家的灰色地帶操作正迅速向全球擴散。

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在美國總統川普與中國國家主席習近平於北京舉行峰會之際，台灣議題再次成為國際關注焦點。林昶佐表示，台灣長期面對中國各種政治、軍事與資訊施壓，因此對北京的操作模式並不陌生，「我們致力於從長遠角度觀察局勢，不會對單一事件或短期情境做出過度反應。」

林昶佐自去年夏天起出任台灣駐赫爾辛基代表，在投入外交工作之前，曾擔任八年立法委員，並長期參與外交及國防事務。他指出，自己在國會外交委員會期間，觀察到美國歷屆政府對台政策具有高度延續性。

談及中國近年對民主國家的統戰與宣傳操作，林昶佐指出，北京經常邀請各國政治人物訪問中國，藉此作為對外政治宣傳工具，「中國試圖邀請各民主國家的政治人物前往訪問，並利用這些訪問向國際推銷其政治宣傳。」

他也直言，中國對台策略經常呈現「軟硬兩手」並行的模式，「每當中國想要向台灣展示其友善面並談論新機會時，就會有壞事發生。」

林昶佐說，今年四月賴清德總統原訂出訪台灣在非洲唯一正式邦交國史瓦帝尼，卻因部分國家臨時取消領空飛越許可而被迫取消行程，台灣方面認為背後涉及中國施壓。「如果中國使用過一次這種戰術，它也可以用來對付其他不合其意的國家和政治人物。」

他進一步指出，台灣長年以來都是中國灰色地帶行動的「測試場」，包括資訊操弄、網路攻擊、學術滲透及對關鍵基礎設施施壓等手段，而其他威權國家也正在快速仿效。

最後，林昶佐警告，最令人擔憂的是這些威脅擴散速度正大幅加快。「過去中國在台灣測試的手段，可能數年後才會出現在其他地方；現在往往只需要幾個月。」

他強調，台灣面對的挑戰不只是台灣自身的問題，而是全球民主社會共同面對的安全課題。「我們需要即時的合作。我們現在面臨的挑戰，幾個月後就可能發生在你們的地區。」

 
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吳紹瑜編輯記者

《今日新聞》新聞一部財經生活中心主任，曾任《蘋果日報》、《TVBS新聞網》政治線記者，也長期關注教文、衛福等部會政策。期許新聞媒體不只是傳遞訊息的媒介，更是時代的記錄者、公共利益的守護者，我相信新聞的力量...