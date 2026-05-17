國中會考今（17）日進入第二天，中央氣象署預報員劉沛滕表示，環境仍為偏東風，東半部有局部短暫陣雨，西半部大致多雲到晴，不過午後南部地區及新竹以南山區仍有短暫雷陣雨，中南部山區及高屏地區有局部大雨機率。氣象署也針對臺南市發布高溫橙色燈號，高雄市、屏東縣為黃色燈號，提醒考生與陪考家長注意36度以上高溫，同南部考生也建議攜帶雨具備用。

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▲今（17）日白天西半部天氣多雲到晴，東半部仍有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今（17）日白天西半部天氣多雲到晴，東半部仍有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
🟡今天的天氣：會考第2天高溫炎熱、午後防雷雨

5月17日今天臺灣各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大臺北山區也有零星短暫陣雨。中午過後，南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，其中中南部山區及高屏地區有局部大雨發生機率，考生下午考完離場、家長接送時，仍要留意短延時強降雨。

氣溫方面，今天白天感受偏熱，基隆及東半部高溫約27至29度，大臺北及桃園約29至30度，新竹以南高溫31至34度，南部近山區局部高溫上看36度左右。氣象署已針對臺南市發布高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；高雄市、屏東縣則為黃色燈號。

▲周一前受偏東風影響，東半部及午後中南部山區有降雨機率，19日起天氣逐漸穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周一前受偏東風影響，東半部及午後中南部山區有降雨機率，19日起天氣逐漸穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
🟡今天空氣品質：西半部污染物稍易累積

根據環境部空氣品質預報，17日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度容易上升。

◼︎良好：宜蘭、花東
◼︎普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
◼︎橘色提醒：中部

🟡明天的天氣：東半部仍有雨、午後山區防雷陣雨

5月18日週一環境仍為偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大臺北山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。午後南部地區及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區仍有局部短延時大雨發生機率。

溫度方面，5月18日高溫預測東半部28至29度，西半部29至33度，澎湖30度，金門28度，馬祖25度；各地低溫約21至24度，早晚舒適，白天偏熱，外出仍要注意防曬與補水。

🟡一週天氣：週二起轉西南風、天氣穩定偏熱

中央氣象署指出，週一前環境仍受偏東風影響，週二起風向逐漸轉為偏西南風，天氣更穩定、感受偏熱。5月19日至5月22日各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大臺北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。5月23日各地仍為多雲到晴，午後僅大臺北、東北部地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨。5月18日至5月23日高溫預測，東半部27至31度，西半部30至34度；低溫方面，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖約21至25度。

5月24日至5月26日鋒面位於華中至華南，臺灣附近為偏南至西南風，各地大多為多雲到晴，午後大臺北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區也有零星短暫陣雨。

▲中央氣象署預估，未來一週各地氣溫逐日回升，中南部高溫上看32至34度，白天感受炎熱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲中央氣象署預估，未來一週各地氣溫逐日回升，中南部高溫上看32至34度，白天感受炎熱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...