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▲動力火車顏志琳（如圖）與尤秋興組團多年。（圖／記者林柏年攝影）

動力火車於15日起連續三天在台北小巨蛋舉辦《動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會》，今（16）日第二天他們狀態依舊非常好，不僅帶來〈光〉、〈再見我的愛人〉等歌曲，過去曾當過「鐵工」的尤秋興，表示這次打造一座宏偉的「巨型鋼鐵城市」，舞台共砸了8000萬，對此他們直呼：「真的是花了不少錢！聽說是兩個部落的錢，可以照顧他們一輩子。」動力火車時隔3年再度於台北小巨蛋開唱，斥資8000萬在場內構築出一座「巨型鋼鐵城市」，利用大量工業風鋼樑、金屬構件與動態光影。尤秋興笑說：「舞台不是想炫耀，是一定要炫耀，不然很浪費，花了這麼多錢，聽說是兩個部落的錢，可以照顧他們一輩子。」還幽默表示如果大家喜歡的話，可以帶幾根鋼鐵回去。出道多年，不只有支持多年的忠實粉絲，實力與幽默兼具的他們也持續受到年輕族群的關注，演唱會觀眾橫跨各年齡層，今晚台下依舊坐滿歌迷，動力火車也不忘「推銷」周邊，問說：「有人買了嗎？絕對有，但是不多啦。」自嘲讓眾人笑翻。動力火車曾替《做工的人》演唱片尾曲〈永遠不再〉，尤秋興也坦言「這首歌確實很適合我們」，出道前曾擔任鐵工的他，晚上駐唱、白天打工，在工地扛鐵條、灌水泥，甚至被鐵條燙傷身上留下印痕，但為了玩音樂他們不嫌苦，直言「做那些工再苦都無所謂。」