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▲李晨為了大家都能學到歌詞，硬是憋到最後一秒，白鹿（最下面）緊張喊「可以了」要他起來。（圖／翻攝自YouTube 浙江衛視）

47歲中國男星李晨是長壽綜藝節目《奔跑吧》的固定班底，在第14季的第4期節目中，眾人玩聽歌接力遊戲，第一首是葉啟田的《愛拼才會贏》，閩南語對眾人來說難度實在太高，只能靠機會卡獲得幫助，其中一個機會卡是，需要一名成員水下憋氣，憋多久其他成員就能學多久，李晨自告奮勇當憋氣的人，但他為了爭取學習時間，憋到難耐抓頭，其他人都緊張喊，「可以了！」他卻堅持憋到最後一句唱完，一起來脖子跟耳朵全都是紅的。《奔跑吧》最新一集中，除了固定班底之外，還邀請到苗苗、胡可、徐志勝、沈羽潔、倪虹潔等人作為嘉賓，在其中一個環節聽歌接力中，第一個首挑戰的歌曲是《愛拼才會贏》，一人一句接唱，唱錯的要接受潑冷水懲罰，白鹿第一個就唱錯，她先是傻眼喊，「要是一直錯就一直被潑嗎！」導演才說唱錯的話可以翻機會卡獲得幫助，而白鹿翻到的幫助是，需要一名成員進行水下憋氣，憋多久其他人就可以聽多久。李晨自告奮勇當這個接受懲罰的人，在他憋氣的途中，其他成員一邊認真學唱，一邊還不時地拍拍李晨的背，確定他的狀況沒問題，後來李晨快撐不住，伸手抓自己的頭髮，其他人見狀馬上喊，「可以了，可以了！」但李晨用手比了1，意思是還剩下一句，他要憋到最後一句才起來，起來後整張臉到脖子、耳朵都漲紅了，看了讓人膽戰心驚，重要的是，其他人都學會了，但李晨自己沒記住自己負責的部分，還是得重從頭再來。