許斐棋為統一獅啦啦隊Uni-Girls成員，入隊5年，過去是莊敬高職表藝科校花，有「短髮女神」封號，去年10月發行首本個人寫真集《一棋一會》，銷售開紅盤。斐棋近日前往泰國度假，在粉專分享一支素顏、穿比基尼扭腰的影片，短短9秒鐘，吸引超過2萬人按讚，網友表示：「沒上妝還是超正！」
斐棋穿比基尼跳舞 素顏、魔鬼身材吸讚
斐棋趁著假期飛往普吉島旅遊，並發文分享當地衝浪課程，隨文赴上一支養眼短片，只見她一頭短髮濕漉漉，露出額頭，穿藍色中空短上衣，內搭同色系三點式泳衣，水蛇腰露出明顯川字線，下半身一雙雪白蜜大腿比例勻稱，斐棋跟著背景音樂跳抖音舞，扭腰右擺臀，讓人忍不住重複播放。
平常應援時多以全妝示人，斐棋在該支影片中，臉上看似沒有任何脂粉，視覺上瞬間減齡，網友紛紛留言誇讚：「一如既往的腰瘦」、「身材超好又白皙，超美的」、「素顏好漂亮」、「沒上妝是另一種感覺耶」、「腹肌線條太好看了！」
棒籃雙棲經歷豐富 表演科班出身跨戲劇
斐棋除了是Uni-Girls現役成員，也曾經在職籃台鋼獵鷹Wings Girls、新竹攻城獅Muse Girls服務，棒籃雙棲啦啦隊資歷豐富，2022年加入運動實境節目《全明星運動會》第四季，擔任紅隊經理，畢業於表演科班、紐約電影學院戲劇系的她，亦跨足影視，參與台劇《最孤獨的小酒館》演出，也主持網路料理節目，發展全方位。
個性認真又天然呆 高反差純欲令人著迷
擁有清純五官、水漾大眼的斐棋，個性真誠瘋狂又認真，帶點天然呆萌的氣質，曾經參加節目《娛樂百分百》女孩選拔，高反差「純欲」風格令人著迷，她的專長有舞蹈、武術與拳擊，表演融合街舞與高能量動作，在舞台上散發鄰家女孩活力，人氣持續累積中。
許斐棋 Faye IG
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斐棋趁著假期飛往普吉島旅遊，並發文分享當地衝浪課程，隨文赴上一支養眼短片，只見她一頭短髮濕漉漉，露出額頭，穿藍色中空短上衣，內搭同色系三點式泳衣，水蛇腰露出明顯川字線，下半身一雙雪白蜜大腿比例勻稱，斐棋跟著背景音樂跳抖音舞，扭腰右擺臀，讓人忍不住重複播放。
平常應援時多以全妝示人，斐棋在該支影片中，臉上看似沒有任何脂粉，視覺上瞬間減齡，網友紛紛留言誇讚：「一如既往的腰瘦」、「身材超好又白皙，超美的」、「素顏好漂亮」、「沒上妝是另一種感覺耶」、「腹肌線條太好看了！」
斐棋除了是Uni-Girls現役成員，也曾經在職籃台鋼獵鷹Wings Girls、新竹攻城獅Muse Girls服務，棒籃雙棲啦啦隊資歷豐富，2022年加入運動實境節目《全明星運動會》第四季，擔任紅隊經理，畢業於表演科班、紐約電影學院戲劇系的她，亦跨足影視，參與台劇《最孤獨的小酒館》演出，也主持網路料理節目，發展全方位。
個性認真又天然呆 高反差純欲令人著迷
擁有清純五官、水漾大眼的斐棋，個性真誠瘋狂又認真，帶點天然呆萌的氣質，曾經參加節目《娛樂百分百》女孩選拔，高反差「純欲」風格令人著迷，她的專長有舞蹈、武術與拳擊，表演融合街舞與高能量動作，在舞台上散發鄰家女孩活力，人氣持續累積中。