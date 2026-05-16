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日本大廠鎧俠最新預估，2026會計年度第一季（4至6月）淨利將達8690億日圓，比市場原先預期高出一倍以上，且年增達48倍。鎧俠雖未同步公布全年財測，但市場預估，2026會計年度淨利有機會衝上2.83兆日圓，約為前一年度的5.1倍。若以單季獲利規模來看，鎧俠在日本企業中已僅次於豐田汽車。AI伺服器帶動儲存需求急速升高，生成式AI要需要高速且能長期保存資料的NAND型快閃記憶體，隨著美國科技巨頭持續擴大AI資料中心投資，SSD與記憶體相關產品需求同步升溫，推動鎧俠業績。目前鎧俠營收主要來自SSD與儲存設備，約占58%；智慧型裝置相關業務占約29%。鎧俠股價近1年狂飆1906%，也讓老東家東芝成為受惠者。東芝15日公布2025年度財報，淨利達1兆9673億日圓，約為前一年度的7倍，主因就是認列鎧俠股票出售利益與重新評價利益，合計約2.3兆日圓。