美國總統川普結束訪中行，據傳中方14日晚間準備的國宴，以清淡的淮揚菜系為主，不合川普喜歡美式餐點的胃口。
川普14日與習近平進行川習會，晚間中方在人民大會堂舉行國宴，中方菜色以淮揚菜系為主，準備了冷盤、金湯龍蝦、香酥牛肉、北京烤鴨、豆湯鮮蔬、香芥汁鮭魚、冰花水煎包、海螺酥、提拉米蘇，以及水果、冰淇淋、咖啡、茶。
英國網路媒體LADbible報導，對於79歲的川普來說，整趟中國行最困難的地方，可能就是這場國宴，因為桌上菜色都不合口味。川普可能還吃到最不喜歡的東西：蔬菜。
紐約時報報導，這場國宴可能是由北京最優秀的廚師烹製，但並沒有考慮到川普在飲食偏好上相當挑剔，「他更喜歡漢堡、薯條和牛排等西式餐點」，且川普不是不能接受蔬菜，但更喜歡做成凱薩沙拉。
前白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）表示，醫療團隊經常在川普的馬鈴薯泥裡面藏入花椰菜，並讓川普更難拿到冰淇淋。川普前競選經理萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）也曾爆料，2016年大選期間，川普經常14至16小時沒有吃飯，然後狼吞虎嚥的吃下兩個大麥克、兩個麥香魚和一小杯巧克力奶昔。
紐約時報也指出，北京的主廚們試圖在使用傳統食材與烹飪技巧的同時，迎合川普的飲食偏好，包括2017年準備海鮮濃湯、宮保雞丁和番茄醬燉牛排。
其他國家也非常注意川普的飲食喜好。2025年10月，川普訪問日本，與日相高市早苗享用美國牛肉搭配美國米的午宴，打破日本通常使用在地食材的慣例，此前日本才與美國達成貿易協定，增加美國牛肉、稻米進口。
在同一次的亞洲行，川普在韓國享用了搭配番茄醬的牛排、千島醬沙拉，在馬來西亞品嚐美國安格斯牛肉製作的三明治。
路透社報導，中國國宴傳統上多採用源自上海周邊地區的淮揚菜，以口味清淡細膩、刀工講究及強調時令食材聞名，長期以來就是中方重大外交場合的宴客菜色。
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英國網路媒體LADbible報導，對於79歲的川普來說，整趟中國行最困難的地方，可能就是這場國宴，因為桌上菜色都不合口味。川普可能還吃到最不喜歡的東西：蔬菜。
紐約時報報導，這場國宴可能是由北京最優秀的廚師烹製，但並沒有考慮到川普在飲食偏好上相當挑剔，「他更喜歡漢堡、薯條和牛排等西式餐點」，且川普不是不能接受蔬菜，但更喜歡做成凱薩沙拉。
前白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）表示，醫療團隊經常在川普的馬鈴薯泥裡面藏入花椰菜，並讓川普更難拿到冰淇淋。川普前競選經理萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）也曾爆料，2016年大選期間，川普經常14至16小時沒有吃飯，然後狼吞虎嚥的吃下兩個大麥克、兩個麥香魚和一小杯巧克力奶昔。
紐約時報也指出，北京的主廚們試圖在使用傳統食材與烹飪技巧的同時，迎合川普的飲食偏好，包括2017年準備海鮮濃湯、宮保雞丁和番茄醬燉牛排。
其他國家也非常注意川普的飲食喜好。2025年10月，川普訪問日本，與日相高市早苗享用美國牛肉搭配美國米的午宴，打破日本通常使用在地食材的慣例，此前日本才與美國達成貿易協定，增加美國牛肉、稻米進口。
在同一次的亞洲行，川普在韓國享用了搭配番茄醬的牛排、千島醬沙拉，在馬來西亞品嚐美國安格斯牛肉製作的三明治。
路透社報導，中國國宴傳統上多採用源自上海周邊地區的淮揚菜，以口味清淡細膩、刀工講究及強調時令食材聞名，長期以來就是中方重大外交場合的宴客菜色。
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