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韓國三星電子因記憶體部門與晶圓代工、邏輯晶片部門獎金差距過大，引發員工強烈不滿，超過4.5萬名員工揚言自21日起罷工。AI需求推升記憶體晶片行情，三星記憶體部門獲利明顯改善，公司規劃發放最高相當於年薪607%的獎金；相較之下，負責邏輯晶片與晶圓代工的員工，獎金僅約年薪50%至100%。工會認為，三星若只把獎勵集中在短期最賺錢的記憶體部門，將削弱其他關鍵事業的人才留任能力。外媒報導，三星近年已面臨工程師流向SK海力士等競爭對手的壓力，若獎酬制度無法平衡，恐進一步影響士氣。不過，三星高層則主張，邏輯晶片與晶圓代工業務長年虧損，若沒有記憶體事業支撐，營運壓力會更大，因此難以比照記憶體部門發放高額獎金。市場擔心，若罷工真的擴大，三星生產與交付時程可能受影響。外資摩根大通估算，若罷工持續，三星營業利益恐損失21兆至31兆韓元。