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國民黨新北市長參選人李四川今晚出席「董事長開講粉絲見面會」，現場大咖雲集，湧入約上千名人，北市議長戴錫欽、新北市議長蔣根煌打頭陣助講，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、民眾黨主席黃國昌也出席。會中李四川憶及自己如何從離島出身的鄉下孩子到如今的新北市長參選人，從父親逝世中深刻體會「責任不是你準備好了才會來，而是來了你就要擔得起」，採訪的媒體人吳子嘉也回應，「政治人物其實不是會講話，是他做過什麼、願意繼續為新北承擔責任，這就是今天想讓大家認識的川伯、李四川」。吳子嘉在會中提出，每天談政治談太多，對人生故事比較有興趣，想知道一個人怎麼長大，吃苦、面對責任？李四川表示，自己從小家境不好，當年是第一位應屆從岡山農工考上台北工專的人，除靠自己努力外，還要感謝過去教學組長的課後補習，「有時候一個大人願意相信你，真的會改變一個孩子的一生」。吳子嘉接續問道，李四川考上台北工專後不久父親就過世，必須半工半讀撐起生活，如何面對人生責任？李四川回應，他因喪父深刻體會到，「責任並不是你準備好了才會來，但是責任來了，你還是要擔得起」，這才是人生中最重要的。李四川也留給年輕人一句話表示，「一個人苦過來，一定不會忘記別人的苦，被人幫助過，更應該回頭去幫助別人，給在場好朋友共同共勉」。吳子嘉最後表示，李四川一路從高雄岡山農工，一路累積完整市政歷練，「他不是靠包裝走到今天，而是靠做事走到今天」，但重要的不是川伯做過多少工程、也不是他做過多少實務，「重要的是我們看到一個人從小到大，到岡山農工、到台北工專、到工地現場，到今天到台北、到新北、高雄市政歷練，靠做事到今天，政治人物其實不是會講話，是他做過什麼、願意繼續為新北承擔責任」這就是今天想讓大家認識的李四川的重要原因。