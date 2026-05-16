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美國對沖基金橋水基金第一季大買台積電ADR、加碼輝達與亞馬遜，同時清倉Salesforce，資金正從企業軟體股轉向AI半導體與雲端基礎建設。根據最新13F文件，台積電是橋水本季最大新建倉標的，部位市值約3.64億美元；Salesforce則成為最大清倉標的，遭減持逾193萬股。橋水本季操作主軸相當明確，除了新買台積電，也加碼輝達、美光、博通、邁威爾等半導體股，其中輝達持股增加約82.8萬股，升為橋水第4大持股。亞馬遜則是本季增持幅度最大的個股，橋水加碼逾244萬股，使其成為第3大重倉股。相較之下，企業軟體股遭大幅調節，除了Salesforce被全面出清，Workday、ServiceNow也遭減碼，GoDaddy同樣被清倉。這些個股第一季股價普遍承壓，也反映在高利率與估值壓力下，橋水對雲端軟體族群態度轉趨保守。橋水工業股比重上升，新建倉包括Paccar與Kennametal，顯示資金開始布局製造、運輸與景氣循環相關題材；金融股則被降低曝險，Global Payments、Webster Financial等部位遭撤出或減碼。