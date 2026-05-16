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▲檢方認定孫安佐涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪，有再犯之虞，向法院聲請羈押。（圖／記者林柏年攝）

▲孫安佐的經紀人陳男除了涉及本案槍砲相關案件外，另被查出持有大麻，涉犯《毒品危害防制條例》，檢方裁定交保。（圖／記者林柏年攝影）

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐（已改名孫健豪）14日在IG上傳實測自製火焰槍的影片，警方今（16）日凌晨到孫安佐北投住處將他拘提到案，經歷8小時警詢程序後，孫安佐下午被移送士檢複訊，稍早，檢方認定孫安佐涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪，有再犯之虞，向法院聲請羈押，而一同拍片遭逮捕的網紅經紀人「重讀天月」（本名陳昱中）另被查出持有大麻，依《毒品危害防制條例》複訊後，檢方諭知交保。孫安佐下午被上銬移送士林地檢署進行複訊，晚間9點30分左右，偵訊結束，檢方認定孫安佐涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人及再犯之虞，向法院聲請羈押，而因為參與火焰槍測試過程，遭檢警認定為共同涉案人的經紀人陳男，複訊後除了涉及本案槍砲相關案件外，另被查出持有大麻，涉犯《毒品危害防制條例》，檢方裁定交保。孫安佐警詢時坦承，因為多年來對火槍有興趣，長期透過網路自學相關知識，並自行購買零件組裝裝置，供稱只是研究與拍攝用途，「不知道這樣是違法行為」，而其經紀人陳男雖然全程在場協助測試與點火，偵訊時則將責任全部推給孫安佐，辯稱自己只是負責該影片的導演，火槍是孫安佐製作與操作。孫安佐14晚間上傳爭議影片，貼文中寫道：「決定公開2026最新發明。」只見孫安佐拿著氣瓶、煤油、噴槍等裝置，稱是自己組裝的發明，與經紀人要到河堤測試威力，只見孫安佐揹著裝置走到河邊，準備就緒後就直接開火，火舌瞬間竄出，延燒10米遠。雖然畫面看起來相當嚇人，但孫安佐完全沒在怕，似乎還很滿意自己的發明，笑說：「隨時準備以防萬一，得要把一些老鼠給清掉的時候 拿這個就剛剛好！」影片曝光後，立刻引發網友熱議，「這真的不知道父母怎麼教的，台灣有合法地方可以玩這種危險的東西嗎」、「不去中科研究可惜了」、「等著警察上門吧！」