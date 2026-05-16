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美國總統川普與中國國家主席習近平「川習會」落幕，中國商務部16日介紹中美經貿磋商初步成果，包括成立貿易理事會討論降稅問題、推動解決部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題、中方向美國採購飛機及美方保障發動機零部件供應等。中國商務部新聞發言人16日發布答記者問，介紹中美經貿磋商初步成果。一是雙方繼續落實好前期磋商成果，並就有關關稅安排形成積極共識。二是雙方同意成立貿易理事會和投資理事會，討論雙方貿易投資領域各自關切。雙方將通過貿易理事會討論有關產品降稅等問題，原則同意對同等規模的各自關注產品降稅。三是雙方將解決或實質性推動解決部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題。美方將積極推動解決中方在乳製品和水產品自動扣留、介質盆景輸美、山東禽流感無疫區認定等方面的長期關切。中方也將積極推動解決美方牛肉設施註冊、部分州禽肉輸華等關切。四是雙方同意通過一定範圍產品的相互降稅等安排，推動擴大包括農產品在內等領域的雙向貿易。五是雙方就中方向美方採購飛機以及美方保障飛機發動機、零部件對華供應等達成有關安排，同意繼續推進相關領域合作。