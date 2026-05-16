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雲林縣北港朝天宮前董事長、現年80歲的前立委曾蔡美佐和其子曾維斌日前在家遭40多人圍毆，事後警方逮捕北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀兒子蔡晉財等人收押禁見。朝天宮董事蔡佳穎今（16）日發出聲明，稱「有人不慎絆倒曾蔡美佐，造成她的受傷」，今更有報導指「並沒有人朝跌倒在地的曾蔡美佐動手或動腳」。不過從完整影片中可看到，曾蔡美佐本來去勸架，親友則護著她往後退，但圍毆的人卻用力推親友，導致兩人雙雙倒地，過程中推人的男子還踩了曾蔡美佐右手，事後更一堆人痛毆保護曾蔡的親友，其中還有不少人拿塑膠椅、三角錐狂轟，而有幾名親友緊緊守護曾蔡美佐，卻有一名男子拿著鋁棒試圖往曾蔡的腳砸，但遭到其他人制止才沒有，和所謂沒有動手動腳的說法並不吻合。根據網路上2分19秒的監視器影片，身穿灰衣的曾蔡美佐之子曾維斌雙手合十等待北港媽祖遶境經過，不過遶境隊伍卻轉彎，曾維斌則上前，疑似質疑為何轉彎？接著多名男子擁上前來，此時身穿橘衣的曾蔡美佐也走出家門看發生什麼事，下一秒一名白衣男子將一旁門口的鐵製柵欄舉起作勢要朝曾蔡家摔，另一名小弟則狠摔三角錐。此時曾維斌上前理論，雙方發生激烈口角，接著一名粉衣男子用力推了曾維斌，隨後多人湧上圍毆，曾蔡家的女性親友制止也遭攻擊，更有男子腳踹推倒在地的曾維斌；而另名曾家親友蔡旻原則遭粉衣男子攻擊，曾蔡美佐此時上前勸架，蔡旻原拉著她往後退，但另名男子此時攻擊蔡，導致曾蔡美佐和親友雙雙倒地，攻擊男子也在混亂中踩到曾蔡美佐的右手，而親友倒地後，連忙抱住曾蔡美佐，下一秒多名男子湧上攻擊，曾蔡的親友則連忙拉開。曾維斌這時連忙衝上前，這時粉衣男子又二度攻擊，曾維斌倒地，接著一旁多人連忙動手毆打曾維斌和曾蔡的女性親友，另名身穿藍色衣服的曾蔡親友，則遭多人圍毆倒地，甚至拿三角錐、塑膠椅狂砸，旁人制止都無果。而曾蔡美佐過程中都癱倒在地，兩名親友則死死守著她，不過隨後一名拿著鋁棒的白衣男子，試圖朝倒地的曾蔡美佐雙腳攻擊，但遭曾蔡親友和其他旁觀者制止，所以最終才沒有砸下去。