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AI帶動記憶體與儲存需求升溫，SanDisk今年股價一路狂飆，也讓公司內部人士開始趁高檔調節持股。《巴隆周刊》報導，根據提交給美國證券管理委員會（SEC）的文件，SanDisk會計長Michael Pokorny周二出售2446股公司股票，平均每股售價1426.18美元，交易總額約350萬美元。出售後，Pokorny仍持有2萬2375股SanDisk股票，若以周四收盤價1382.72美元計算，持股市值仍接近3100萬美元。另一名董事Necip Sayiner也在5月8日賣出579股SanDisk股票，平均每股價格1503.11美元，套現約87萬美元。交易完成後，Sayiner仍持有2900股。SanDisk受惠AI資料中心建設需求升溫，加上記憶體晶片行情轉強，今年股價大漲494%，近一年更是漲幅超過33倍。市場看好，隨著亞馬遜、微軟、Alphabet與Meta等科技巨頭持續擴大AI基礎設施投資，資料中心對快閃記憶體與儲存設備需求可望延續成長。這也讓SanDisk成為AI基建題材下的重要受惠股之一。不只SanDisk，今年儲存與記憶體族群普遍走強。威騰電子、希捷科技與美光股價年初以來均已上漲超過1倍，反映市場對AI伺服器、雲端資料中心及高速儲存需求的樂觀預期。