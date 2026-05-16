我是廣告 請繼續往下閱讀

▲派偉俊（中）特別選唱動力火車的夯曲〈我很好騙〉，表示這首是他很喜歡的一首歌。（圖／記者林柏年攝）

動力火車今（16）日迎來《動力火車 一路向前 世界巡迴演唱會》第二天，繼昨日找來「哈林」庾澄慶擔任嘉賓，今晚則邀請到派偉俊，一現身瞬間引起全場暴動。動力火車於1997年正式出道，而派偉俊則是1999年出生，跨世代組合讓觀眾耳目一新，卻也在台上發生小插曲，派偉俊獨唱前突問「有沒有麥克風架」，讓尤秋興自告奮勇，獨留顏志琳獨自尷尬，讓台下瞬間笑翻。動力火車與派偉俊因共同演唱麥當勞全新歌曲《大麥克點起來MAC it BEAT》結緣，今晚派偉俊現身擔任嘉賓，他透露收到邀約時覺得蠻激動的，此次合唱歌單是由嘉賓來選，派偉俊特別選唱〈我很好騙〉，表示這首是他很喜歡的一首歌。值得一提的是，動力火車出道時，派偉俊甚至還沒出生，能與前輩合唱他表示：「開心能當嘉賓，動力火車的幽默本身就有點特別，但完全不擔心，就算冷場也無所謂。」動力火車在台上稱讚派偉俊很有才華，顏志琳更直呼：「新一代能記住的不多。」另外，派偉俊還帶來個人歌曲〈單程票〉，然而演出前卻發生小插曲，他突然問「有沒有麥克風架」，讓本來準備下台的尤秋興又衝上前，自願當「人體麥架」，留下顏志琳在後方不知如何是好，尤秋興發現後則趕緊道歉，笑翻全場。除了派偉俊，現場還有一位驚喜嘉賓，就是顏志琳16歲的女兒顏若霏，這次擔任合音小天使，只見她不僅長相清秀，現場還清唱一段歌曲〈Here_Alessia Cara〉，毫不怯場。顏志琳透露女兒對歌唱很有興趣，碰到演唱會想說可以跟大家學習一下，尤秋興則大讚：「唱得比我們還要好，我們上去當合聲啦！」完全遺傳爸爸的歌唱天賦。