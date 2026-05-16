馬爾地夫驚傳洞窟潛水事故，５名義大利人組成的潛水團，週四進行約50公尺深的水下洞窟探險時喪命，當地一名軍方人員在搜救時不幸喪命。
美聯社報導，義大利外交部表示，這組由5名義大利人組成的潛水團，於週四在瓦武環礁（Vaavu Atoll）約50公尺深的水下洞穴進行探險時不幸喪生。馬爾地夫當地的休閒潛水深度限制為30公尺。
馬爾地夫當局說明，罹難者身份已確認為熱那亞大學生態學副教授蒙特法科尼（Monica Montefalcone）、其女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）、海洋生物學家瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri）、研究員歐德尼諾（Muriel Oddenino）以及潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）。其中，貝內代蒂的遺體已於週四被打撈上岸。
馬爾地夫總統府發言人謝里夫（Mohammed Hussain Shareef）表示，參與搜救任務的馬爾地夫國家防衛隊成員馬胡迪（Mohamed Mahudhee），因潛水減壓症不幸宣告不治。
該水下洞穴主要分為三個由狹窄通道相連的大型洞室。貝內代蒂的遺體是在靠近洞穴入口處被發現的，因此當局研判其餘四人已經深入了洞穴內部。打撈團隊已於週五探索了其中兩個，但由於考量到氧氣存量與減壓程序，當時的搜尋範圍受到了限制。團隊計畫於週六對第三個洞室展開進一步搜查。
義大利外交部正與專業潛水組織「潛水員警報網絡」（Divers Alert Network）進行協調，以支援打撈行動與遺體運返事宜。至於確切的死因，目前仍由相關單位調查中。
熱那亞大學表示，生態學副教授蒙特法科尼與研究員歐德尼諾前往馬爾地夫是執行一項官方科學考察任務，但發生事故的洞穴探險並不是研究計畫的一部分，而是私人行程。學生索馬卡爾以及剛畢業的瓜爾蒂耶里都不是研究計畫的成員。
我是廣告 請繼續往下閱讀
馬爾地夫當局說明，罹難者身份已確認為熱那亞大學生態學副教授蒙特法科尼（Monica Montefalcone）、其女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）、海洋生物學家瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri）、研究員歐德尼諾（Muriel Oddenino）以及潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）。其中，貝內代蒂的遺體已於週四被打撈上岸。
馬爾地夫總統府發言人謝里夫（Mohammed Hussain Shareef）表示，參與搜救任務的馬爾地夫國家防衛隊成員馬胡迪（Mohamed Mahudhee），因潛水減壓症不幸宣告不治。
該水下洞穴主要分為三個由狹窄通道相連的大型洞室。貝內代蒂的遺體是在靠近洞穴入口處被發現的，因此當局研判其餘四人已經深入了洞穴內部。打撈團隊已於週五探索了其中兩個，但由於考量到氧氣存量與減壓程序，當時的搜尋範圍受到了限制。團隊計畫於週六對第三個洞室展開進一步搜查。
義大利外交部正與專業潛水組織「潛水員警報網絡」（Divers Alert Network）進行協調，以支援打撈行動與遺體運返事宜。至於確切的死因，目前仍由相關單位調查中。
熱那亞大學表示，生態學副教授蒙特法科尼與研究員歐德尼諾前往馬爾地夫是執行一項官方科學考察任務，但發生事故的洞穴探險並不是研究計畫的一部分，而是私人行程。學生索馬卡爾以及剛畢業的瓜爾蒂耶里都不是研究計畫的成員。