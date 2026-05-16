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南亞趁南電股價位於高檔，完成首波持股處分，合計入袋逾133億元。南亞15日公告，自3月19日至5月15日期間，已賣出南電19385張，平均每股成交價689.78元，交易總金額達133.71億元。這次賣股主要是南亞今年資金調度計畫的一部分。南亞董事會先前已通過，將在今年底前陸續處分部分南亞科及南電持股，目的包括充實營運資金、強化財務結構，同時提高兩家公司股票在市場上的流通性。依最新公告，南亞處分後仍持有南電約3.93億股，持股比率60.97%，仍是南電最大股東。南亞受AI伺服器、高效能運算與高速網通需求帶動，旗下銅箔基板、銅箔、玻纖布等產品需求升溫，南電的ABF載板、BT載板出貨也跟著走強。南亞目前電子材料占整體營收已超過5成，隨著雲端服務商、資料中心業者持續擴大資本支出，高速傳輸、儲存設備、邊緣運算與電源控制需求同步升級，相關材料供需仍偏緊。南亞看好中高階電子材料需求續旺，加上部分一般產品也出現供給缺口，下游客戶備貨意願轉強，預期銅箔、玻纖絲、玻纖布、銅箔基板與載板等產品有機會量價齊揚。