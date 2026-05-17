一想到搬家就心累？搬運大型家具、家電怕碰撞？老公寓裝修沒電梯，建材搬運很累人？現在在台灣多了一項特別神器「搬運雲梯車」，外型和消防雲梯車類似，不過是為了上下搬運物品設計，只要把要搬運的東西放在雲梯車的平台上，就能把物品運上33公尺、約10、11樓高，可取代傳統人力搬運或是需要較大作業空間的吊車。
韓國都在用！節省人力、時間 就像外掛電梯
「搬運雲梯車」其實在韓國相當盛行，許多韓國人在搬家時，會找來有搬運雲梯車的搬家公司，傳統使用人力搬家，如果是公寓的話，要扛著行李走樓梯，相當累人，電梯大樓遇到搬家，也可能會占用電梯一段時間，不僅讓其他住戶困擾，等電梯也會拖延搬家速度，這時候搬運雲梯車就派上用場，有搬運雲梯車就像多了一台搬家專用的電梯。
現在有台灣的搬家業者也引進搬運雲梯車，全台第一家引進雲梯搬運車的吳哥跟《NOWNEWS》記者表示，雲梯搬運車的平台可以載運約400公斤的物品，平台大小約226*145公分，目前從韓國引進台灣的雲梯車，最高可把物品載運到33公尺高，約10層樓的高度。
優缺點、價格曝光 老屋翻新超方便
除了搬家之外，過往需要出動吊車的沙發、床墊等大型家具、大尺寸電視等家電，現在也能運用搬運雲梯車，把家具、家電送到高樓層或是送下樓，不用擔心塞不進電梯中。現在許多老公寓裝修、老屋翻新，因為沒有電梯，要運送建材相當不方便，使用搬運雲梯車就像擁有電梯，400公斤的建材，只要20秒就能送上5樓。
不過搬運雲梯車也有缺點，因為搬運雲梯車作業需要臨時占用部分道路，因此需要提前申請路權；需要搬運的樓層，窗戶必須要可拆卸，如果裝有防盜鐵窗就不能搬運；梯身工作路徑3公尺內不能有電線桿；雲梯車和牆面距離不能超過10公尺；吳哥表示，雖然有搬運過路寬4公尺的小巷子，不過建議路寬最好超過6公尺。
一輛「搬運雲梯車」定價從採購到領牌，總價約330萬到490萬元，不算便宜，目前台灣僅有2輛，至於民眾搬家或是搬運建材費用，單次費用從2500元到2萬3000元（不含稅）不等，民眾可依需求選擇。「搬運雲梯車」不僅解決民眾搬家的煩惱，也能減少搬家公司人員在搬運時受傷的可能。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「搬運雲梯車」其實在韓國相當盛行，許多韓國人在搬家時，會找來有搬運雲梯車的搬家公司，傳統使用人力搬家，如果是公寓的話，要扛著行李走樓梯，相當累人，電梯大樓遇到搬家，也可能會占用電梯一段時間，不僅讓其他住戶困擾，等電梯也會拖延搬家速度，這時候搬運雲梯車就派上用場，有搬運雲梯車就像多了一台搬家專用的電梯。
現在有台灣的搬家業者也引進搬運雲梯車，全台第一家引進雲梯搬運車的吳哥跟《NOWNEWS》記者表示，雲梯搬運車的平台可以載運約400公斤的物品，平台大小約226*145公分，目前從韓國引進台灣的雲梯車，最高可把物品載運到33公尺高，約10層樓的高度。
除了搬家之外，過往需要出動吊車的沙發、床墊等大型家具、大尺寸電視等家電，現在也能運用搬運雲梯車，把家具、家電送到高樓層或是送下樓，不用擔心塞不進電梯中。現在許多老公寓裝修、老屋翻新，因為沒有電梯，要運送建材相當不方便，使用搬運雲梯車就像擁有電梯，400公斤的建材，只要20秒就能送上5樓。
不過搬運雲梯車也有缺點，因為搬運雲梯車作業需要臨時占用部分道路，因此需要提前申請路權；需要搬運的樓層，窗戶必須要可拆卸，如果裝有防盜鐵窗就不能搬運；梯身工作路徑3公尺內不能有電線桿；雲梯車和牆面距離不能超過10公尺；吳哥表示，雖然有搬運過路寬4公尺的小巷子，不過建議路寬最好超過6公尺。