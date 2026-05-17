5月報稅季，民眾不僅要繳交綜合所得稅，有房一族還有房屋稅要繳，怎麼樣才能合法節稅呢？去年「房屋稅2.0」新制上路，稅制計算改為「全國歸戶」，並且一定要設籍才能適用最低自住稅率1.2％，如果是非自住房屋有機會被課徵最高4.8％，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐就提供「合法節稅3招」，讓多屋族也能降低房屋稅；另外，租屋族也可申報房租抵稅，只要備妥租約、付款證明，最高可扣除18萬元。
台灣房屋表示，根據內政部不動產平台統計，2025年全台有806.3萬戶住宅有設戶籍，比起前一年多了33萬戶，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，代表房屋稅2.0上路後，許多人會利用設籍，來合法節省房屋稅，如果是有多間房產的多屋族，也能把多餘的房產出租，降低房屋稅，若是成為公益出租人，不僅房屋稅比照自住稅率1.2％，房租每月在1.5萬元以下，房租收入還可以免稅。
屋主合法節稅3招
1、設籍
房屋稅自住稅率最低1.2％，若全國只有一間自住房屋，而且房屋現值在一定金額以下，還能有1％的優惠稅率；但如果是非自住房屋，最高有機會被課徵4.8％的稅率，因此名下如有多間房屋，可把本人、配偶、直系親屬（父母、子女）戶籍遷入，全台最多3戶，可享自住稅率。
2、空屋出租
如果名下有空屋，不如把空下來、沒有設籍的房子出租，因為空屋稅率可能高達4.8％，放著會更虧，但如果是出租，一般出租的房屋稅率是1.5％到2.4％，公益出租則是比照自住稅率1.2％。
3、善用「公益房東」優惠
成為公益房東不僅房屋稅率可降到1.2％，租金收入每個月還有1.5萬元免稅，等於每年有18萬元的所得不用繳稅，不僅房屋稅變少，收入也能合法節稅。有關公益出租人資訊，可參考內政部不動產資訊平台的公益出租人專區。
備妥2文件租金可抵稅 免房東同意
除了房東節稅之外，租屋族在申報所得稅的時候，也可申請扣除租金，現在租金支出已經改成「特別扣除額」，不用在一般、標準扣除額2選1，一年最多可折抵18萬元，只要準備好租約、付款證明，不用經過房東同意就能申報抵稅。若是有申請租金補貼的民眾，租金扣除額需要減去租金補貼才能扣除。
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屋主合法節稅3招
1、設籍
房屋稅自住稅率最低1.2％，若全國只有一間自住房屋，而且房屋現值在一定金額以下，還能有1％的優惠稅率；但如果是非自住房屋，最高有機會被課徵4.8％的稅率，因此名下如有多間房屋，可把本人、配偶、直系親屬（父母、子女）戶籍遷入，全台最多3戶，可享自住稅率。
如果名下有空屋，不如把空下來、沒有設籍的房子出租，因為空屋稅率可能高達4.8％，放著會更虧，但如果是出租，一般出租的房屋稅率是1.5％到2.4％，公益出租則是比照自住稅率1.2％。
3、善用「公益房東」優惠
成為公益房東不僅房屋稅率可降到1.2％，租金收入每個月還有1.5萬元免稅，等於每年有18萬元的所得不用繳稅，不僅房屋稅變少，收入也能合法節稅。有關公益出租人資訊，可參考內政部不動產資訊平台的公益出租人專區。
除了房東節稅之外，租屋族在申報所得稅的時候，也可申請扣除租金，現在租金支出已經改成「特別扣除額」，不用在一般、標準扣除額2選1，一年最多可折抵18萬元，只要準備好租約、付款證明，不用經過房東同意就能申報抵稅。若是有申請租金補貼的民眾，租金扣除額需要減去租金補貼才能扣除。