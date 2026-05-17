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國中會考第二天熱如夏飆36度！中南部留意午後雷雨

▲中央氣象署預估，未來一週各地氣溫逐日回升，中南部高溫上看32至34度，白天感受炎熱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下一波鋒面何時來？暖氣團籠罩台灣10天

▲中央氣象署指出，5月16日至18日仍受偏東風影響，東半部及午後中南部山區有降雨機率，19日起天氣逐漸穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

115年國中教育會考第二天注意高溫！氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今（17）日各地保持晴如夏的天氣型態，南部地區高溫有機會達到36度，從今日起至下週二（26日），台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定、白天「晴熱如夏」，僅有午後山區有短暫陣雨，根據各國模擬顯示，下一波鋒面南下約在10天之後，但仍應持續觀察。氣象專家吳德榮表示，今日各地晴暖、熱如夏，中南部山區及部分鄰近平地、午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部亦偶有局部短暫降雨。各地區氣溫如下：北部20至33度、中部21至34度、南部20至36度、東部19至33度。吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，明日至週三（18至20日）大氣日趨穩定、白天「晴熱如夏」，注意防晒、防中暑；山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。進一步觀察發現，最新歐洲模式模擬調整為，週四至下週二（21至26日）滯留鋒從日本南方海面向西延伸至華南一帶徘徊，台灣都在鋒前的暖氣團內，大氣大致穩定、白天「晴熱如夏」，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。最新各國模式模擬顯示，下一波鋒面大多在超過10天之後、才有南下影響臺灣的跡象，但由於理論極限、各國模式模擬的南下日期、差異大，應繼續觀察。