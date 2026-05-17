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半導體股飆升，輝達財報即將揭曉

投資人密切關注零售商對消費趨勢的看法

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席會面結束，美中雙方無重要突破，再加上科技股下跌、伊朗局勢不明使油價勁揚，美股週五（15日）普遍收黑。下週隨著半導體巨頭輝達（Nvidia）以及由沃爾瑪（Walmart）領軍的一眾零售商將陸續公布財報，美股兩大關鍵主題——人工智慧（AI）熱潮與承受通膨壓力的消費者支出將在下週成為市場關注的焦點。根據路透社報導，近幾週美股指數一路飆升，基準的標普500指數與科技股雲集的那斯達克指數均逼近歷史高點。詹森投資管理公司（Jensen Investment Management）投資組合經理人邦德（Allen Bond）表示，影響市場走勢的兩大因素幾乎是「平行發展」：一是AI的進展，另一則是伊朗戰爭引發的能源價格飆升。邦德說：「這兩種敘事之間其實沒有太多重疊，但每天的新發展……都可能大幅推動市場。」由於原油價格上漲引發通膨擔憂，進而推高債券殖利率，美股在週五出現回檔。儘管如此，標普500指數自3月底的今年低點以來，仍已上漲近17%，2026年迄今漲幅也超過8%。在急劇上漲之後，幾位投資人表示市場已準備好喘口氣。部分人士擔心，近期的漲勢僅由少數股票領頭，這顯示這波反彈可能不如表面上看起來那樣強勁。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，截至週四上午，自3月30日低點以來，只有約五分之一的標普500成分股表現優於大盤。麥迪遜投資公司（Madison Investments）首席投資策略師萊恩（Patrick Ryan）表示：「這再度形成了由較少數的股票來驅動整體指數回報的局面。當有這麼多股票被拋在後面時，這並不一定是一個健康的市場。」輝達將於週三(20日）公布財報，此時正值美國企業第一季獲利成長極為強勁的財報季接近尾聲。作為全球市值最大公司的輝達及其他半導體股票，持續推升市場指數上漲。在科技公司大舉投入資料中心與 AI 基礎設施建設、帶動晶片需求暴增的背景下，輝達股價自3月低點以來已上漲36%，而費城半導體指數漲幅更超過60%。自2022年10月這波牛市展開以來，輝達股價已飆漲超過1800%，其AI產品成為主要推手。邦德表示：「我們需要從輝達身上看到的，是能夠支持其股價上漲、支持其地位以及證明他們能從數據中心擴大支出中獲益的證據。其財報結果將被視為……觀察該行業其他領域健康狀況的信號。」PNC金融服務集團首席投資策略師馬永裕（Yung-Yu Ma）指出，市場關注的一大議題，是競爭對手是否正在侵蝕輝達的市占率。馬永裕表示：「這可能更傾向於一個關於『輝達能否像過去幾年一樣，成功捍衛其領導地位？』的故事。」未來一週也將提供零售業的最新動態。全球最大零售商沃爾瑪將於週四公布季度業績。下週公布財報的其他零售商還包括家得寶（Home Depot）、目標百貨（Target）和 TJX公司（TJX Cos）。投資人一直擔心，與戰爭相關的通膨將開始壓低消費者支出，而消費者支出佔了美國經濟的三分之二以上。本週公布的數據顯示，消費者物價與批發物價月增幅都維持高檔，其中4月生產者物價指數（PPI）創下自2022年3月以來最大漲幅。本月稍早，美國全國平均汽油價格更是近四年來首次突破每加侖4.50美元。馬永裕表示，投資人會想聽取零售商關於消費趨勢的看法，以及近幾週來這些趨勢是否有所改變。馬永裕說：「在某個時間點，這些成本終將追上消費者，並開始抑制支出。這或許是零售業財報中更攸關利害的關鍵：消費者的韌性究竟有多強？」