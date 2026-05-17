我是廣告 請繼續往下閱讀

楊千霈2024年結束8年婚姻，離婚後的她工作依然滿檔，近來登上范琪斐的YT節目「陪我走一段」宣傳舞台劇，不過一開場就嗆范琪斐還留著前夫的畫作，質疑她還對前夫有舊情，還說前夫畫得不好，其中一幅滿滿的十字，她還以為是A片裡面女生的胸部，范琪斐幾度臉歪，回嗆，「我喜歡當代藝術！妳們不懂啦。」楊千霈一進到工作室就開始數落范琪斐還掛著前夫的畫，「我看不懂欸，畫得哪裡好？」還指著一幅滿滿十字的畫作問，「這代表什麼？」范琪斐說只是當代藝術，沒有特別的意思，楊千霈說，「我以為是A片貼胸部的XX，很多畫我都看不太懂。」凱莉問楊千霈，是不是覺得范琪斐對前夫還有舊情？楊千霈說對，不然為何不換新的畫，「妳可以有新的篇章啊，放沙龍照啊，或是跟凱莉的好朋友照，多可愛。」范琪斐已經被攻擊得啞口無言，「我喜歡當代藝術，ok？」結果楊千霈不放棄，「前夫又不是藝術家！」范琪斐不甘示弱，「那妳離婚家裡都沒有前夫的東西嗎？」楊千霈說，「當然啊！為什麼要留著！」范琪斐認為這是人生的一部分，加上她的婚姻維持了20年，要把20年的自己切割掉，都活得不像自己了。但敢愛敢恨型的楊千霈完全無法理解，「所以只剩下畫嗎，哀悼過去？它又不會增值留著幹嘛啊！妳真的很癡迷於他的才氣哦！我只能這樣解釋，不然Why？」兩人一來一往製造不少笑料。