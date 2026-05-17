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▲志祺七七面對爭議，第一時間公開道歉並下架影片。（圖／翻攝自志祺七七IG@shasha77.daily）

YouTube頻道「志祺七七」近日遭網友點名，原因是過去曾訪問一家如今被指涉嫌販售兒少私密影像的公司，引發外界高度關注，由於該公司被質疑與「創意私房」類似，因此事件曝光後立刻在社群掀起討論，不少網友也湧入留言區，希望志祺七七團隊能出面說明，釐清當初合作與訪談背景，相關話題迅速延燒。對此，志祺七七昨（16）日透過社群公開道歉，直言：「沒查到相關資訊！」有網友近日發現，因經營「創意私房翻版」網站「5F自拍網站」遭檢方起訴的「事可得公司」旗下品牌「情趣夢天堂」，過去曾因行銷話題登上志祺七七頻道受訪，由於該公司如今被控涉嫌利用非法方式散布未成年及未經同意的私密影像，因此許多人開始質疑，頻道在邀訪來賓前是否有完整查核背景，也讓原本單純的商業訪談，意外演變成輿論焦點。面對外界質疑聲浪，志祺七七本人也親自在留言區回應，他表示自己當天人在國外拍攝，因此未能第一時間看到訊息，但團隊在得知消息後相當震驚，他坦言當初製作該集內容前，確實沒有查到相關案件資訊，這部分屬於團隊調查疏失，因此向外界致歉，同時感謝網友提醒，也強調會嚴肅面對相關問題。志祺七七進一步指出，在初步確認起訴書內容後，團隊已先行將該支訪談影片下架，後續也會持續追蹤事件發展並進行處理，他強調團隊對兒少與性影像相關議題一向高度重視，因此得知消息時也相當震驚，希望能盡快釐清狀況。相關聲明曝光後，也引來部分網友認為處理態度算是迅速，但仍有人認為事前查核機制應更加嚴謹。根據檢方調查，事可得公司負責人李家宏及相關人士，涉嫌透過爬蟲程式非法蒐集未成年與未經同意的性影像再上架網站牟利，2年間獲利超過1571萬元，受害兒少多達62人。案件曝光後震驚社會，也讓外界重新檢視網紅與YouTuber在商業合作、訪談對象篩選上的責任問題，相關討論仍持續延燒。