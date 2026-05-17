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▲金正元去年宣布暫別應援圈後轉型當模特兒，短短半年就回歸。（圖／翻攝金正元IG@wonvnov）

有「花園公主」稱號的韓國啦啦女神金正元，去年底才宣布暫別應援舞台，並於今年轉型投入模特兒工作，讓不少球迷一度以為她將正式離開啦啦隊圈，不過近日韓國經紀公司《KOLEX體育娛樂》正式公告，金正元將重新回歸韓職KT巫師啦啦隊，並參與16日、17日水原主場應援活動，消息曝光後立刻引爆球迷熱烈討論，直呼：「終於等到她回來了！」金正元回歸消息公開後，社群留言區幾乎瞬間被粉絲灌爆，不少人激動直呼「終於回來了」、「KT完整體回歸」，甚至有人感動表示「等了好久，沒想到這麼快又能看到她」。由於她過去在KT巫師時期就擁有極高人氣，因此這次突然宣布復出，也讓許多支持者相當驚喜，期待她再次站上熟悉的應援舞台。雖然金正元正式成為啦啦隊員的時間不算太久，但發展速度相當驚人。她最初於2023至2024年間活躍於韓國籃球與排球應援舞台，之後又加入韓國職棒NC恐龍啦啦隊，憑藉亮眼外型與充滿爆發力的舞蹈風格迅速吸引大量球迷關注，也讓她在短時間內成為韓國啦啦隊圈備受討論的新星之一。事實上，金正元的演藝夢並非從啦啦隊開始。她學生時期原本主修舞蹈，甚至計畫進入藝術相關學校深造，但後來因腰傷問題被迫改變方向。之後她進入樂華娛樂韓國分公司擔任練習生，從15歲一路訓練到20歲，長達6年時間始終未能正式出道。離開練習生生活後，她曾短暫投入模特兒工作，最終才因母親鼓勵重新站回能夠跳舞的舞台。加入KT巫師後，金正元很快成為人氣成員之一，不過她去年12月突然透過Instagram宣布暫停啦啦隊活動，並進入休息狀態。今年2月，她更簽約模特兒經紀公司，當時外界普遍認為她可能不再回歸應援圈。沒想到才不到半年時間，她便再度穿上KT巫師啦啦隊制服，也讓許多球迷開心表示：「花園公主終於回家了。」