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「重啟」國會授權的時程

停火協議命懸一線

美國與伊朗之間談判遲遲未見明朗，據兩名美國官員透露，如果目前的停火協議破裂，且美國總統川普（Donald Trump）決定重新啟動大規模戰鬥，美國軍方正考慮正式將與伊朗的戰爭更名為「大錘行動」（Operation Sledgehammer）。根據NBC News報導，美國政府內部近期已開始討論可能將用「大錘行動」取代「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。這項討論凸顯了川普政府認真考慮重啟這場戰爭的決心，並可能使川普能夠辯稱，此舉將重新啟動需要國會授權戰爭的60天倒數時程。美國聯合以色列於2月28日對伊朗發動大規模軍事行動，稱為「史詩怒火行動」。美國與伊朗兩國於4月初達成停火協議以進行外交談判後，川普政府宣布結束「史詩怒火行動」。當時，政府通知國會，與伊朗的敵對行動已經終止。然而，五角大廈在提供公開更新資訊時，仍持續將與伊朗的衝突稱為「史詩怒火行動」。一名五角大廈官員表示，「史詩怒火行動」仍在持續，停火只是暫時中止了大規模的戰鬥行動。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上周也向媒體表示，「史詩怒火行動已經結束」。一位熟悉討論情況的白宮官員表示，任何針對伊朗的新軍事戰鬥行動都將在新的名稱和行動下進行，且從政府的角度來看，這將有效重新啟動國會的倒數時鐘。據美國官員透露，「大錘行動」並非唯一在考慮中的名稱。根據1973年《戰爭權力法》（War Powers Resolution），美國總統若在未獲國會正式授權情況下展開軍事行動，須在48小時內通知國會；否則，軍隊必須在60天內撤出，或者必須獲得國會的軍事行動授權。「史詩怒火行動」的攻勢戰鬥行動在交戰40天後暫停。川普政府據此辯稱，鑑於行動已經暫停，因此並未達到60天的門檻。近日，由於伊朗封鎖了荷姆茲海峽的船隻通行，而川普則持續對伊朗進行封鎖，美伊雙方再度交火。其中一名美國官員表示，川普仍在尋求各種重新開放海峽並打破僵局的選項，同時他對與伊朗的外交談判能否成功持深度懷疑態度。不過該官員補充，川普尚未下令美軍重啟大規模戰鬥行動。該名官員表示：「封鎖提供了决策空間，既不需要進行大規模戰鬥，也不會讓大量人員冒險。但現狀不會一直持續下去。」