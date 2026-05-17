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印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）競選期間力推免費營養午餐政策，然而在政策實施一年多後，包含食物中毒事件、財務壓力與貪腐指控接連浮現，面對重重壓力下，普拉博沃罕見公開承認計劃確實還有許多問題與挑戰待解決。根據《BBC》、《聯合早報》報導，印尼總統普拉博沃在昨（16）透過官方YouTube頻道發布演說，尤其針對這項與他競選期間高度綁樁的「免費營養午餐」政策在上路後引發的種種爭議，普拉博沃在這次談話一改過去的強硬態度，並稱這項規模龐大的社會福利計畫確實「存在許多問題與挑戰」，同時強調政府必須持續調整與改善。他直言，免費的營養午餐「會帶來很多問題，我們必須處理好一切」，但仍強調該政策對國家至關重要，不應輕易中止。全國免費營養午餐政策是普拉博沃在2024年總統大選中的核心競選承諾，目標是改善印尼兒童營養不良問題。印尼目前仍有超過兩成兒童因長期營養不良而出現發育遲緩，根據這項公共政策，政府最終會為全國約8290萬人提供團膳，這將近占了全國人口三分之一。截至今年3月，該計畫已向超過6100萬人供餐，顯示其覆蓋規模極為龐大。然而，免費營養午餐計畫自2025年1月上路後爭議不斷，媒體報導指出，已有數千人在吃了這些「免費餐」後出現食物中毒症狀，引發外界對食品衛生與供應鏈管理的質疑。批評人士甚至呼籲暫停計畫，以全面檢討執行流程與安全標準。此外，面對嚴峻的財政壓力，印尼政府今年3月起，已將供餐頻率由每週六天縮減為五天以節省支出。儘管如此，普拉博沃在演說中仍重複強調，這項他力推的公共政策換來民眾的普遍支持。他表示，自己在各地訪問時常聽到家長與農民請求政府「不要停止免費營養餐計畫」，因為這項計畫能確保孩子每天吃得飽，凸顯他和這項公共政策在基層社會的政治支持度。而除了食安與財政問題外，此項政策引發爭議的還有涉及政府官員貪腐的問題，根據印尼反貪組織「印尼貪污觀察」（ICW）的指控，負責這項計劃的印尼國家營養局在清真認證採購中，疑似出現高達約495億印尼盾（約新台幣1億元以上）的潛在國家損失。報告指稱，相關採購可能涉及缺乏法律依據、拆分採購標案、借牌投標與價格膨脹等問題，目前已進入監督機構的初步審查程序。面對指控，國家營養局局長達丹（Dadan Hindayana）對此項指控僅低調表示「感謝關注」，並承諾相關付款將接受政府監督機構審核，同時強調未來將持續評估餐點品質與學生偏好，甚至允許學生提出菜單建議，以提升計畫接受度與執行品質。