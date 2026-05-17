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▲泰國曼谷機場輕軌站附近的事故現場，調查人員正在檢查列車殘骸。（圖／美聯社／達志影像）

泰國曼谷昨（16）傍晚發生重大交通事故，一列貨運列車在市中心平交道高速撞上受困軌道的公車，撞擊力道強大且意外發生當下引發火災，造成至少8人死亡、35人受傷。根據目擊者描述，公車內傳出淒厲求救聲，而現場火勢迅速蔓延下，有多輛汽機車遭波及。綜合多家泰媒《曼谷郵報》、《PBS》、《thaiger》報導，這起嚴重交通意外發生於當地時間16日下午約3時40分，地點位於曼谷市中心機場快線附近，一列從北柳府（Chachoengsao）開往曼谷阿皮瓦中央車站的貨運列車，在鐵路平交道撞上一輛206號路線巴士，撞擊力道之大波及周遭多輛汽機車，現場畫面顯示巴士在撞擊後被拖行約50公尺並起火燃燒，濃煙更是直衝天際。警方指出，目前事故已造成8人死亡、35人受傷，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，事發時因平交道交通嚴重壅塞，巴士卡在鐵軌中央動彈不得，而交通壅塞情況又導致了鐵路欄杆無法正常降下，最終導致列車直接撞上巴士，釀成慘劇。目擊者受訪時指出，貨運列車高速駛近時曾持續鳴笛警示，鐵路工作人員亦試圖警告巴士駕駛，但列車載重極大、速度過快，已無法及時煞車，曾在現場協助救援的目擊者更稱，「有人不斷呼救，有人已經失去意識，還有多人滿身是血，車內的求救聲非常淒厲」。然而這起車禍並非毫無先兆，當地居民受訪時表示，該平交道過去已發生多起事故，包括摩托車與行人闖越鐵道事件，以及因交通堵塞導致的碰撞事故，尤其是平日通勤尖峰時風險尤高。目前相關單位已展開事故調查，尚未確定警示系統是否失靈或是否涉及交通違規，當局則呼籲民眾避免進入事故區域，以便救援與調查作業持續進行。