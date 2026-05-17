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美國與中國作為全球超級強權，川普與習近平兩人在北京的會面談及的貿易、科技與安全種種議題雖未提東南亞，但分析認為泰國正被推向地緣政治舞台中央。尤其在全球化模式轉型與大國競逐升溫的背景下，泰國若想在新世界秩序中維持戰略地位，關鍵已不再只是維持中立，而是必須在整條價值鏈上證明自身的可信度與制度透明度。根據《The Standard》分析，川普與習近平在北京的會面，不僅是外交與貿易談判，更被視為向區域國家釋放的重要訊號。當前的談判框架早已超越關稅與貿易收支，涵蓋人工智慧、半導體、區域安全與台灣議題等關鍵領域，意味著經濟與安全已被整合為單一地緣政治敘事。在這樣的環境下，單純的外交善意與中立姿態，已不足以確保國家在全球供應鏈中的位置。報導分析，這場美中互動背後各有政治與經濟盤算。川普需要向選民證明與中國互動能帶來實質經濟回報，而北京則希望向全球企業傳達，中國仍是不可忽視的重要市場。兩大強權的每一次談判，都可能重新塑造關稅結構、投資流向與供應鏈配置；若一國定位不清或治理風險遭質疑，可能被排除在新全球經濟體系之外。值得注意的是，企業角色正迅速升級。此次訪問北京的代表團中包含馬斯克、黃仁勳等多位科技與戰略產業執行長，象徵私人企業已正式坐上地緣政治談判桌。人工智慧與半導體企業不再只是旁觀者，而是能直接影響國家間談判的重要行動者。這也意味著，欲吸引國際資本的國家，必須提供透明制度與穩定環境，才能承接企業與國家共同形成的利益網。分析進一步指出，當前世界並未出現全面「脫鉤」，但過去所熟悉的全球化已確實終結。美國試圖降低對中國科技依賴，中國則致力減少對美國出口管制的脆弱性，然而雙方仍在消費市場、投資與金融服務等領域維持深層經濟誘因。最貼切描述當前局勢的詞彙，是「交易型競爭」：在科技與安全領域競爭升高的同時，其他領域仍需維持合作與利益平衡。而在此情勢下，泰國的處境格外複雜。作為高度依賴出口與外國直接投資的經濟體，泰國位於連結美國、中國、日本與歐洲供應鏈的交會點。這一地位曾是優勢，如今卻同時帶來風險。數據顯示，2025年泰美雙邊貨品貿易達1108億美元，美國對泰國出現719億美元逆差，使泰國進入華府的關注範圍。美國仍是泰國最大出口市場，占2024年出口約18.3%，任何關係動盪都可能產生長期影響。泰國政府已開始釋出改革訊號，與美國貿易談判代表展開討論，並計畫修訂《外國人商業法》以改善投資環境。然而監管權仍掌握在泰國國家銀行等機構手中，市場關注的焦點已轉向制度是否真正能確保公平與透明競爭。其中最受關注的挑戰，是貪腐問題對投資信心的侵蝕。調查顯示，高達89.1%的企業認為貪腐是營商障礙，泰國在清廉印象指數僅得33分。報導指出，沒有任何補貼或優惠足以掩蓋這項結構性問題，而貪腐本身已成為直接的經營成本。最終，分析總結，泰國或許不必在中美之間選邊站，但必須證明自己是值得信任的合作夥伴。當中立已不足以確保地位，能否透過改革建立可信度，將決定泰國能否在新的地緣政治秩序中維持關鍵角色。