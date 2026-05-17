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擎天崗野戰「一砲而紅」！畫面登上B站吸38萬人朝聖

▲陽明山擎天崗日前發生一對情侶大膽全裸野戰，沒想到全程遭國家公園鏡頭君全程直播，瞬間「一砲而紅」引爆話題。（圖/YT@陽明山國家管理處）

擎天崗野戰5分鐘全被直播！大草原變打卡景點：恐龍裝、陀螺賽都來

▲擎天崗大草原爆紅引來民眾朝聖，甚至有人在現場直接打起戰鬥陀螺賽、表演火舞等，直播人數每天都在創新高。（圖/YT@陽明山國家公園管理處）

陽明山擎天崗日前發生一對情侶大膽全裸野戰，沒想到全程遭國家公園鏡頭君全程直播，瞬間「一砲而紅」引爆話題，更引發全台民眾朝聖事發地點的桌子，成為全新國旅打卡景點。擎天崗野戰事件不只在台灣鬧得沸沸揚揚，相關畫面近期還被上傳至中國影片分享網站「嗶哩嗶哩（Bilibili，又稱B站）」，觀看數甚至衝破38萬人，許多中國網友看完都傻眼直呼「台灣人這麼會玩的嗎」。擎天崗野戰是近期最熱門話題，一對情侶半夜在陽明山擎天崗大草原上演活春宮，畫面全被官方直播鏡頭記錄，瞬間引爆社群話題，第一時間甚至有網友朝聖事發地點，後來演變成國旅最新熱門打卡景點。近期還有網友抓包相關畫面被上傳至中國影片分享網站「嗶哩嗶哩」，至今已累計超過38萬人觀看，讓台灣人傻眼直呼「誰把擎天崗放到B站上了」。擎天崗野戰畫面登上B站後，影片hashtag甚至還標上「台灣」、「神人」，表達對於本次事件滿滿的震驚，不少中國網友看過後，紛紛震撼留言「台灣都那麼刺激的嗎」、「你們台灣人這麼會玩的嗎」、「這就是所謂的一炮而紅嗎」。回顧整起事件，14日晚間11點6分左右，一對情侶在陽明山國家公園擎天崗一處涼亭調情，沒想到聊著聊著乾柴燒成烈火，兩人大膽全裸在「草原活春宮」野戰，儘管只有短短5分鐘，仍被官方24小時「360度4K即時鏡頭君」直播鏡頭記錄下來，在深夜引爆社群討論，相關畫面也被廣傳備份。事發後還有民眾第一時間衝到事發地點，發現現場遺留保險套的垃圾，23歲男當事人後來也承認是其所用。值得一提的是，陽明山擎天崗因此次意外爆紅，不只官方YouTube頻道訂閱人數暴增，甚至有許多民眾朝聖當地，模仿擺拍情侶野戰姿勢，甚至還有人穿婚紗、扮恐龍，在現場直接打起戰鬥陀螺賽、表演火舞等，直播人數每天都在創新高。事情爆發後，擎天崗野戰畫面也在網路上外流，但提醒民眾，根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。切勿隨意轉傳、求上車，以免觸法。