115年國中會考優惠幫考生加油！達美樂表示，披薩買一送一送大可樂；摩斯漢堡套餐79元起、大杯咖啡第二杯10元；教育知識通路TKB台灣知識庫跨界聯名TEA TOP第一味，應援手搖飲料第二杯半價一次整理。
達美樂：披薩買一送一送大可樂！會考優惠最後衝刺
達美樂幫考生加油，放送「披薩買1送2」外帶優惠碼，一起戰勝會考！
現在使用「980325」優惠碼，披薩「買大送大再送大可樂」，爽吃2個經典／招牌大披薩＋1.25L大瓶可樂才590元起，可加價升級口味餅皮。
摩斯漢堡：套餐優惠79元！摩斯咖啡、奶茶「任選第二杯10元」
摩斯漢堡持續為考生加油，今5月17日會考必勝優惠最後一天：
◾️「青梅豬排堡＋大杯冰紅茶」優惠價79元（原價100元）
◾️大杯摩斯咖啡（冰／熱）／摩斯經典奶茶「任選第二杯10元」：相當於2杯優惠價70元（原價120元）
◾️大杯精選咖啡（冰／熱）第二杯10元：相當於2杯優惠價80元（原價140元）
TEA TOP：手搖飲料「第二杯半價」
TEA TOPＸTKB準備加持好運，今5月17日最後一天，期間限定考生應援飲品「玉見金榜」、「梅題必中」，爽喝「同品項大杯第二杯半價」。
提醒大家，限到店與你訂平台領券使用再到店取貨；限同品項／限當日單／限大杯／優惠不重複；每位會員活動期間限領兩組不與其他優惠併用。
我是廣告 請繼續往下閱讀
達美樂幫考生加油，放送「披薩買1送2」外帶優惠碼，一起戰勝會考！
現在使用「980325」優惠碼，披薩「買大送大再送大可樂」，爽吃2個經典／招牌大披薩＋1.25L大瓶可樂才590元起，可加價升級口味餅皮。
摩斯漢堡：套餐優惠79元！摩斯咖啡、奶茶「任選第二杯10元」
摩斯漢堡持續為考生加油，今5月17日會考必勝優惠最後一天：
◾️「青梅豬排堡＋大杯冰紅茶」優惠價79元（原價100元）
◾️大杯摩斯咖啡（冰／熱）／摩斯經典奶茶「任選第二杯10元」：相當於2杯優惠價70元（原價120元）
◾️大杯精選咖啡（冰／熱）第二杯10元：相當於2杯優惠價80元（原價140元）
TEA TOPＸTKB準備加持好運，今5月17日最後一天，期間限定考生應援飲品「玉見金榜」、「梅題必中」，爽喝「同品項大杯第二杯半價」。
提醒大家，限到店與你訂平台領券使用再到店取貨；限同品項／限當日單／限大杯／優惠不重複；每位會員活動期間限領兩組不與其他優惠併用。