我是廣告 請繼續往下閱讀

達美樂：披薩買一送一送大可樂！會考優惠最後衝刺

摩斯漢堡：套餐優惠79元！摩斯咖啡、奶茶「任選第二杯10元」

TEA TOP：手搖飲料「第二杯半價」

▲TEA TOPＸTKB限定應援手搖飲料「第二杯半價」。（圖／翻攝自TEA TOP FB）

115年國中會考優惠幫考生加油！達美樂表示，披薩買一送一送大可樂；摩斯漢堡套餐79元起、大杯咖啡第二杯10元；教育知識通路TKB台灣知識庫跨界聯名TEA TOP第一味，應援手搖飲料第二杯半價一次整理。達美樂幫考生加油，放送「披薩買1送2」外帶優惠碼，一起戰勝會考！現在使用，可加價升級口味餅皮。摩斯漢堡持續為考生加油，今5月17日會考必勝優惠最後一天：（原價100元）：相當於2杯優惠價70元（原價120元）（原價140元）TEA TOPＸTKB準備加持好運，提醒大家，限到店與你訂平台領券使用再到店取貨；限同品項／限當日單／限大杯／優惠不重複；每位會員活動期間限領兩組不與其他優惠併用。