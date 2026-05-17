115年國中會考優惠幫考生加油！達美樂表示，披薩買一送一送大可樂；摩斯漢堡套餐79元起、大杯咖啡第二杯10元；教育知識通路TKB台灣知識庫跨界聯名TEA TOP第一味，應援手搖飲料第二杯半價一次整理。

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達美樂：披薩買一送一送大可樂！會考優惠最後衝刺

達美樂幫考生加油，放送「披薩買1送2」外帶優惠碼，一起戰勝會考！

現在使用「980325」優惠碼，披薩「買大送大再送大可樂」，爽吃2個經典／招牌大披薩＋1.25L大瓶可樂才590元起，可加價升級口味餅皮。

摩斯漢堡：套餐優惠79元！摩斯咖啡、奶茶「任選第二杯10元」

摩斯漢堡持續為考生加油，今5月17日會考必勝優惠最後一天：

◾️「青梅豬排堡＋大杯冰紅茶」優惠價79元（原價100元）

◾️大杯摩斯咖啡（冰／熱）／摩斯經典奶茶「任選第二杯10元」：相當於2杯優惠價70元（原價120元）

◾️大杯精選咖啡（冰／熱）第二杯10元：相當於2杯優惠價80元（原價140元）

TEA TOP：手搖飲料「第二杯半價」

TEA TOPＸTKB準備加持好運，今5月17日最後一天，期間限定考生應援飲品「玉見金榜」、「梅題必中」，爽喝「同品項大杯第二杯半價」。

提醒大家，限到店與你訂平台領券使用再到店取貨；限同品項／限當日單／限大杯／優惠不重複；每位會員活動期間限領兩組不與其他優惠併用。

▲TEA TOPＸTKB限定應援手搖飲料「第二杯半價」。（圖／翻攝自TEA TOP FB）
▲TEA TOPＸTKB限定應援手搖飲料「第二杯半價」。（圖／翻攝自TEA TOP FB）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...