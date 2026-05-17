未來一周天氣大致上都是「炎熱、午後雷陣雨」的型態，天氣風險公司分析師廖于霆指出，今（17）日各地高溫都有30度以上，台南、高雄、屏東可能飆破36度，中央氣象署已發布「高溫資訊」，不過午後熱對流影響，南部山區要注意較大雨勢。
廖于霆表示，今天受高壓邊緣偏東風影響，各地上午多雲到晴，下半天南部及東南部山區有雷陣雨發生，且有短時較大雨勢，其它地區下半天則是多雲的天氣，各地氣溫偏熱，北部高溫28至33度，中南部高溫31至32度，東半部高溫28至29度，各地早晚低溫22至25度，日夜溫差大。
廖于霆說明，明（18）日持續受偏東風影響，但水氣稍減少，各地上半天仍多雲到晴天氣，下半天各地山區有短暫午後雷陣雨，雨勢比今天弱。白天高溫則更加回升，西半部高溫都來到30度以上，東半部稍涼，高溫28至29度，低溫則在22至25度。
周二（5月19日）全台上半天仍是多雲到晴天氣，下半天「北部、東北部山區」容易有午後雷陣雨，其它地區雲量較多，各地高溫都在30度以上，直到周五才有一波微弱鋒面通過台灣北部，屆時北部、東北部雲量多，稍有陣雨，其它地區天氣變化不大。
總結未來一周天氣，全台都較暖熱，鋒面則在台灣北方活動，到月底暫時還看不出來有標準梅雨鋒面南下訊號；氣象專家林得恩則提及，本周天氣主要受「太平洋高壓勢力」逐日西伸影響，加上鋒面遠離，水氣明顯減少，高壓下沉氣流，因此天氣穩定。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：17日白天
📍高溫橙色36燈號：臺南市
📍高溫黃色燈號：高雄市、屏東縣
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周二（5月19日）全台上半天仍是多雲到晴天氣，下半天「北部、東北部山區」容易有午後雷陣雨，其它地區雲量較多，各地高溫都在30度以上，直到周五才有一波微弱鋒面通過台灣北部，屆時北部、東北部雲量多，稍有陣雨，其它地區天氣變化不大。
⚠️高溫資訊
📍影響時間：17日白天
📍高溫橙色36燈號：臺南市
📍高溫黃色燈號：高雄市、屏東縣