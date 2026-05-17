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▲泰國曼谷機場輕軌站附近的事故現場，調查人員正在檢查列車殘骸。（圖／美聯社／達志影像）

▲列車與公車在平交道的嚴重撞擊波及現場多輛汽機車。（圖／美聯社／達志影像）

泰國曼谷發生交道列車撞巴士事故奪走至少8條人命後，民眾輿論迅速從「交通意外」轉向「制度失靈」。多名交通運輸學者與專家指出，昨日的事故並非偶發意外，而是長期存在的城市規劃與跨部門治理問題在最壞時刻同時失效的結果，專家更警告，若政府不大刀闊斧進行結構性改革，類似悲劇恐將再次發生。根據泰媒《曼谷郵報》與《路透社》報導，這起嚴重交通意外發生於當地時間16日下午約3時40分，地點位於曼谷市中心機場快線附近，一列從北柳府（Chachoengsao）開往曼谷阿皮瓦中央車站的貨運列車，在鐵路平交道撞上一輛206號路線巴士，撞擊力道之大波及周遭多輛汽機車，現場畫面顯示巴士在撞擊後被拖行約50公尺並起火燃燒，濃煙更是直衝天際。然而當地居民指出，此處發生事故早就不是第一次，過去就曾發生多起事故，包括摩托車與行人闖越鐵道事件，以及因交通堵塞導致的碰撞事故，尤其是平日通勤尖峰時更加危險，而泰國輿論焦點也迅速轉向事故背後的制度問題，不少評論指出，在全球多數大城市早已消除市中心平交道的背景下，曼谷仍讓貨運列車穿越繁忙商業區與密集交通路口，本身就是一項高度風險的城市設計。分析人士指出，現代都市鐵路安全通常設有多重防線，以避免車輛停留在鐵軌上，但在此次事故中，至少三層關鍵防護疑似同時失效。首先，目擊者表示平交道柵欄未能降下，意味最基本的物理防護可能沒有正常運作。其次，交通號誌與鐵路訊號似乎未建立聯動機制，使公車在紅燈下仍被困於鐵軌上。第三，曼谷多數平交道缺乏「黃格線」設計與執法，導致駕駛可在出口未淨空時仍駛入危險區域。交通專家指出，在倫敦、香港或歐洲多數城市，這三道安全機制若有一項存在，車輛通常就不會被困在軌道上，而此次事故則明顯呈現「連鎖式失效」。評論人士指出，拿曼谷與東京、新加坡、香港、台北與首爾等亞洲城市比較，這些城市早在數十年前便已將市中心鐵路全面地下化或高架化，避免鐵路與城市交通平面交會，就像新加坡城市軌道幾乎全數高架或地下化，而香港與台灣則在市中心全面採取立體化鐵路系統（即地下化或高架化），對此國際政策共識也相當一致，那就是最安全的平交道，即是不存在的平交道。報導指出，統計顯示，泰國全國共有約2457個道路與鐵路交會點，其中僅410個設有自動或人工柵欄，近1800個甚至沒有任何防護設施。2005年至2021年間的鐵路事故中，約44%發生在未正式設置的平交道。更令人擔憂的是，2020年北柳府也曾發生列車撞巴士事故，造成19人死亡、40人受傷，此次悲劇更被形容為同一事件的「縮小版重演」。分析指出，曼谷交通長期未改善的關鍵原因之一，是責任分散於多個公部門之間，由於鐵路、道路與城市交通管理權責分屬不同部門，導致預算與改革計畫長期停滯。交通專家普遍認為，長期解方仍是鐵路立體化工程，包含將市中心鐵路地下化或高架化，雖需投入巨額經費與多年施工，但被視為唯一永久解決方案。而短期內專家建議需立即採取基本安全措施，包括在所有平交道設置黃格線與監視執法、建立交通號誌與列車聯動系統、設置車輛偵測警報，以及加強公共運輸駕駛規範等。分析最後也提到，這起悲劇被視為對曼谷城市交通治理的嚴重警訊，專家也指出，真正的問題不在於「悲劇是否還會發生」，而是「何時、在哪裡會再次發生」。