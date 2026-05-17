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肺字上面「不是一點」！正確寫法震撼家長：寫錯30年

坦言過去認為肺的右邊是一個「市」，上頭應是一點，但生字簿上卻是從上而下直直畫到底的「巿」

▲實際查詢教育部《國語小字典》中，肺字右邊最上方正確寫法，應是「由上而下直直地一筆畫下來」。（圖／翻攝教育部國語小字典）

肺字怎麼寫？教育部公布正解：「沛」也常搞錯

▲在異體字字典中，仍可見有肺字右邊字形是「市」的異體。（圖／翻攝教育部異體字字典）

不只「肺」的寫法總是被外界誤解，如「沛」的右邊字形，也同樣是「巿（ㄈㄨˊ）」，並非是「市（ㄕˋ）」

▲不只「肺」的寫法總是被外界誤解，如「沛」的右邊字形，也同樣是「巿（ㄈㄨˊ）」。（圖／翻攝教育部國語小字典）

肺部的「肺」上面竟不是一點！過去不少人認為肺字的右邊字形，最上方筆畫應該要先點「一點」，但近日有民眾表示，檢查小孩國字練字簿時，，讓一票家長驚呼「寫錯30年」。有網友日前在Threads發文提到，表示自己翻閱小孩的國文寫字練習簿時，意外發現「肺字」的寫法竟與認知不同，，讓他傻眼直呼「看到大嚇到，這個字什麼時候變的？」貼文曝光後，隨即引發一票家長共鳴留言，「我也是開始看學生作業後，才發現好多字詞跟唸法，跟我的認知差好多」、「我女兒跟我說的時候我也是很驚訝」、「昨天我才被女兒糾正」、「我錯了三十年」，但也有內行提到「從來沒改過，單純學錯而已」、「右邊從以前就是巿ㄈㄨˊ，不是市ㄕˋ」。根據教育部《異體字字典》資料顯示，，出自於《玉篇．肉部》、《正字通．肉部》，代表市字的肺即「肺」之俗書，可收異體。不過在教育部《國語小字典》中，明確以右半邊為「巿」主的肺當作正確寫法，教育部提供的筆順步驟播放器，也可見最後一筆，是從上到下直直地畫一筆下來，並沒有先點一點的動作。值得一提的是，，讓不少名字中有沛的民眾大長知識，忍不住驚呼「我是寫錯20幾年自己的名字嗎」。