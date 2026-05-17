找工作你最在意什麼事？有民眾在Dcard發文表示，最近發現年輕人找工作，薪水已經不是首要考量，最先問的是「能不能準時下班」，讓他感覺大家越來越重視生活，許多網友也紛紛留言，時代觀念逐漸改變，認為錢怎麼賺都不夠，還是顧好身體比較重要。
錢夠生活就好 健康更重要
原PO在Dcard發文表示，最近他擔任人資招募新員工，發現現在很多求職者第一個問的不是薪水，而是「要輪班嗎？」「會常加班嗎？」「能準時下班嗎？」他感覺現在大家真的越來越重視生活了，以前都覺得錢最重要，現在突然覺得「能正常生活好像更難得」，尤其是有些工作是用健康換薪水，久了真的會怕。
許多人認同原PO的看法，「可能是錢怎麼樣都不夠，還是顧身體好就好」、「不婚不生、沒物欲，我真的覺得6萬很夠我生活了」、「用錢換健康，我覺得是白賺，之前工作過勞休息整整半年，錢都白賺了，因為深切體驗過不想重蹈覆轍。」「現在多付出、多賺的，等老了年紀上來之後就要開始還債了，講白一點，你現在賺的是你未來的醫藥費」、「還不是一堆公司的薪水都偏低，那只好注重生活了」。
工作一輩子買不起房 乾脆躺平
也有人指出，現在房價高漲，工作一輩子也買不起房，乾脆顧好生活就好，「隨便估算發現自己這輩子都追不上房價，索性躺平了」、「反正除了外商或半導體，加班、輪班也買不起城市的房子，誰要加班跟輪班，至少身體健康是真的」。
還有過來人表示，自己剛畢業進入第一間公司上班，被公司畫大餅，以為常態加班可以賺很多，結果拚得要死要活也才沒多少，後來就因為薪水離職了；其他人指出，薪資是入職前唯一可以確定的事情，主管同事的相處、部門氛圍、工作習性、公司弊病，都是進去工作後才會慢慢知道的，所以離職通常不是因為薪水問題，而是加入公司後才發現的問題。
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原PO在Dcard發文表示，最近他擔任人資招募新員工，發現現在很多求職者第一個問的不是薪水，而是「要輪班嗎？」「會常加班嗎？」「能準時下班嗎？」他感覺現在大家真的越來越重視生活了，以前都覺得錢最重要，現在突然覺得「能正常生活好像更難得」，尤其是有些工作是用健康換薪水，久了真的會怕。
許多人認同原PO的看法，「可能是錢怎麼樣都不夠，還是顧身體好就好」、「不婚不生、沒物欲，我真的覺得6萬很夠我生活了」、「用錢換健康，我覺得是白賺，之前工作過勞休息整整半年，錢都白賺了，因為深切體驗過不想重蹈覆轍。」「現在多付出、多賺的，等老了年紀上來之後就要開始還債了，講白一點，你現在賺的是你未來的醫藥費」、「還不是一堆公司的薪水都偏低，那只好注重生活了」。
也有人指出，現在房價高漲，工作一輩子也買不起房，乾脆顧好生活就好，「隨便估算發現自己這輩子都追不上房價，索性躺平了」、「反正除了外商或半導體，加班、輪班也買不起城市的房子，誰要加班跟輪班，至少身體健康是真的」。
還有過來人表示，自己剛畢業進入第一間公司上班，被公司畫大餅，以為常態加班可以賺很多，結果拚得要死要活也才沒多少，後來就因為薪水離職了；其他人指出，薪資是入職前唯一可以確定的事情，主管同事的相處、部門氛圍、工作習性、公司弊病，都是進去工作後才會慢慢知道的，所以離職通常不是因為薪水問題，而是加入公司後才發現的問題。