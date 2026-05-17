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貿易戰停火

關稅威脅與經濟考量

「低於預期」的商業成果

美國總統川普（Donald Trump）本週訪問中國，並與中國國家主席會面。外媒分析指出，若以美中峰會的標準來看，這次川習會取得的成果並不顯著。不過對北京來說，儘管在美中貿易、台灣問題等方面未有重大突破，但這次峰會讓兩國在經歷了去年極端的貿易戰之後，重新回到了彼此熟悉經濟與戰略對峙狀態。根據路透社報導，川普與習近平為期兩天的會談突顯出，即便在川普祭出「解放日」關稅以及雙方於去年底達成隨後的貿易緩和之後，華盛頓與北京仍深陷於川普開啟第二任期時所繼承的競爭僵局之中。對美國而言，這意味著雙方關係中，從華盛頓眼中北京的重商主義貿易政策，到其試圖擴大在印太地區軍事影響力的努力，這最令人擔憂的面向在很大程度上仍未得到解決。但對習近平來說，這提供了一些喘息的空間，並回歸到一組更具可預測性的挑戰。他本週似乎用一個他稱之為「建設性戰略穩定」的兩國關係新框架，來描述這種轉變。華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）的中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）指出，鑑於川普政府撤回了2025年初在貿易上那種咄咄逼人的做法，中國在這場博弈中佔了上風。甘思德表示：「一年前美國對中關稅高達145%，並試圖迫使中國與世界各國做根本改變；但現在風向已經完全逆轉，美中又回到一種穩定僵持的狀態。」川普此行帶了美國一些最具權勢的企業高層，但除了出席一場奢華的國宴外，大多數人此行並無太多實質收穫。此外，這次會議也沒有爭取到中國任何公開承諾，來協助美國結束伊朗戰爭。民主國防基金會（FDD）的中國問題專家辛格爾頓（Craig Singleton）表示：「這場峰會展現了穩定，但僵局依然如故。它帶來了溫和、具市場宣傳價值且受控的成果，這大概也就是目前美中關係所能承受的極限了。」在回應置評請求時，一名白宮官員表示：「川普利用他與習近平的良好關係，為美國人民帶回了實質成果。」該官員並列舉了波音飛機的銷售和旨在擴大美國出口的農業協議。中國駐華盛頓大使館發言人則稱習近平與川普的會晤是「坦誠、深入、建設性和戰略性的」，並補充說，雙方「探討了兩個大國正確的相處之道」。分析人士表示，在去年的貿易戰中，川普似乎高估了關稅迫使中國做出單方面讓步的威力。北京方面以調高自身關稅進行報復，並威脅要切斷美國工業所需的關鍵礦物供應，從而逼出了一場令人不安的對峙。自那之後，白宮已表現出不願承擔運用其他形式的美國金融和技術手段所帶來的經濟後果。而中國在應對國內經濟疲軟並試圖鞏固自身技術之際，似乎對這種脆弱的停火現狀感到滿意。甚至在會晤舉辦之前，川普政府的高級官員就已經淡化了對重大成果的期望，表示兩國領導人於10月在韓國會談後達成的貿易停火協議將在五個月後到期，目前並不急於延長。據一位知情談判的人士透露，中國希望這段停火期的延展時間能比川普政府願意給予的更長，同時也希望針對美國目前懸而未決的調查獲得保證，因為這些調查很可能會恢復部分對美進口商品的關稅。該名人士告訴路透社，總體而言，雙方在這次峰會上都沒有拿出太多籌碼，並補充說，一些商業交易可能會留到秋季，屆時習近平預計將對白宮進行回訪。這次川習會後的經貿成果包括波音客機銷售案、擴大美國農產品出口協議，以及成立貿易委員會與投資委員會。不過，波音訂單僅200架，低於會前預測的500架。不過這也與川普2017年訪中行形成鮮明對比，當時隨行的美國企業簽署了價值高達2500億美元的交易和合作備忘錄。前美國代理副貿易代表（Wendy Cutler）稱這些經濟成果「遠低於預期」。中國人民大學國際事務教授崔守軍認為，這次川習會象徵雙方正朝更清晰的競爭關係邁進。他指出，這場峰會顯示華盛頓和北京「不再渴望將中美關係拉回合作的黃金時代，而是承認競爭與分歧的長期性。」