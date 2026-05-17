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▲ 當警方模擬行人及機車停留在車側時，許多民眾親眼見證「整台機車直接消失在視線中」，現場驚呼聲此起彼落，不少長者更直呼：「真的太可怕了！」（圖／前鎮分局提供）

高市警局前鎮分局為提升市民交通安全意識，日前晚間在前鎮區興東里舉辦治安座談會時，突破傳統靜態宣導模式。分局長黃元民特別商借大型水泥預拌車進入活動現場，希望透過最真實的情境體驗，讓民眾「親眼看到危險、親身感受死角」。今天的治安座談會前鎮分局首度將「大型水泥預拌車」直接開進活動現場，打造最真實、最震撼的交通安全體驗課程。現場民眾不僅能近距離觀察大型車，更坐上駕駛座，實際感受大型車恐怖的「視覺死角」與「內輪差」，不少里民體驗後當場驚呼：「原來真的完全看不到！」根據統計資料顯示，114年間因大型車交通事故受傷的40歲以上民眾共24人，其中55歲以上就占17人，高達七成，顯示高齡族群面對大型車事故風險相當高。為了讓交通安全觀念不再只是「紙上宣導」。活動中，警方安排民眾輪流坐上大型車駕駛座，從司機視角實際觀察車輛四周狀況，讓民眾驚覺即使車頭兩側裝有後視鏡，仍存在多處完全無法看見的危險區域；尤其大型車轉彎時產生的「內輪差」，更可能瞬間將行人或機車捲入車底。當警方模擬行人及機車停留在車側時，許多民眾親眼見證「整台機車直接消失在視線中」，現場驚呼聲此起彼落，不少長者更直呼：「真的太可怕了！」前鎮分局表示，大型車事故往往造成嚴重死傷，對市民生命財產安全影響重大，因此前鎮分局於今年1至4月持續執行大型車違規取締專案，共取締2,216件違規，相較去年同期1,610件明顯增加，展現警方強力執法、守護市民安全的決心。黃元民強調，交通安全不能只靠口號，唯有透過真實體驗，才能讓民眾真正理解「保持安全距離」的重要性。警方也呼籲民眾，行經大型車周邊時務必遠離視線死角及內輪差範圍，切勿搶快、併行或停留車側，共同守護道路安全，避免憾事發生。