不少台灣人出國搭機前，總是習慣逛機場內免稅商品或在餐廳用餐，直到最後才壓線前往登機。但國泰航空宣布，自6月1日起將調整登機時間，不僅所有航班的登機門將提早至「起飛前15分鐘」關閉，香港出發的航班更會提早5分鐘開放登機。官方表示，新制是為了提升登機效率與確保旅遊體驗，提醒旅客搭機前務必留意時間。

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台灣人出國習慣要改了！國泰航空新制6月上路：登機門提早15分鐘關

國泰航空於本月14日發出最新公告，表示將於2026年6月1日起調整登機及登機閘口的關閉時間，未來所有國泰航空航班的登機閘口將於航班起飛前15分鐘關閉；同日起，所有由香港國際機場出發的航班，亦將提早5分鐘開始登機

▲但國泰航空宣布，自6月1日起將調整登機時間，不僅所有航班的登機門將提早至「起飛前15分鐘」關閉，香港出發的航班更會提早5分鐘開放登機。（圖／記者李青縈攝）
▲但國泰航空宣布，自6月1日起將調整登機時間，不僅所有航班的登機門將提早至「起飛前15分鐘」關閉，香港出發的航班更會提早5分鐘開放登機。（圖／記者李青縈攝）
國泰航空提早關登機門！官方揭改制原因、籲旅客準時登機

根據國泰航空觀察，過去航班延誤的常見主因，多為少數旅客遲到或最終未登機，根據航空安全規範，若旅客未按時登機，必須將其已託運的行李從貨艙中全數卸下，過程非常耗時又繁瑣，不僅會直接拖延班機的起飛時間，更會嚴重影響數百名準時守規旅客的行程與權益，形成一、兩人遲到而拖累全機的狀況。

為了提供遊客準時、順暢又可靠的旅遊體驗而調整登機時間，國泰航空充分整合顧客與團隊成員意見而推出登機新制，希望透過提早關閉登機門方法，讓旅客在起飛前有更充裕的時間安頓行李與休息，亦有助於機組人員完成準備工作，使得整體登機效率提升。

國泰航空呼籲民眾，登機前留意登機證上的閘口號碼、登機組別及登機時間，並準時抵達閘口、按照指定組別登機，以此確保登機過程順暢，讓航班能準時出發，也可讓整趟旅程體驗更加舒適。

▲國泰航空呼籲民眾，登機前留意登機證上的閘口號碼、登機組別及登機時間，並準時抵達閘口、按照指定組別登機，以此確保登機過程順暢，讓航班能準時出發。（示意圖／記者葉盛耀攝）
▲國泰航空呼籲民眾，登機前留意登機證上的閘口號碼、登機組別及登機時間，並準時抵達閘口、按照指定組別登機，以此確保登機過程順暢，讓航班能準時出發。（示意圖／記者葉盛耀攝）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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