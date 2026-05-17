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台灣人出國習慣要改了！國泰航空新制6月上路：登機門提早15分鐘關

將於2026年6月1日起調整登機及登機閘口的關閉時間，未來所有國泰航空航班的登機閘口將於航班起飛前15分鐘關閉

所有由香港國際機場出發的航班，亦將提早5分鐘開始登機

▲但國泰航空宣布，自6月1日起將調整登機時間，不僅所有航班的登機門將提早至「起飛前15分鐘」關閉，香港出發的航班更會提早5分鐘開放登機。（圖／記者李青縈攝）

國泰航空提早關登機門！官方揭改制原因、籲旅客準時登機

▲國泰航空呼籲民眾，登機前留意登機證上的閘口號碼、登機組別及登機時間，並準時抵達閘口、按照指定組別登機，以此確保登機過程順暢，讓航班能準時出發。（示意圖／記者葉盛耀攝）

不少台灣人出國搭機前，總是習慣逛機場內免稅商品或在餐廳用餐，直到最後才壓線前往登機。但國泰航空宣布，官方表示，新制是為了提升登機效率與確保旅遊體驗，提醒旅客搭機前務必留意時間。國泰航空於本月14日發出最新公告，表示；同日起，根據國泰航空觀察，，形成一、兩人遲到而拖累全機的狀況。為了提供遊客準時、順暢又可靠的旅遊體驗而調整登機時間，國泰航空呼籲民眾，登機前留意登機證上的閘口號碼、登機組別及登機時間，並準時抵達閘口、按照指定組別登機，以此確保登機過程順暢，讓航班能準時出發，也可讓整趟旅程體驗更加舒適。