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▲重讀（如圖）在影片中跟著孫安佐一起玩火槍，直呼：「超嗨！」（圖／翻攝YouTube）

▲孫安佐3年前就到經紀人重讀的頻道展示火槍。（圖／翻攝YouTube）

▲孫安佐坦言自己從高中開始就在嘗試火槍製作，並且得到完美的燃油比例。（圖／翻攝YouTube）

藝人孫安佐因改造槍枝與噴火裝置風波遭聲押禁見後，經紀人「重讀」（陳昱中）受訪時坦言自己「真的盡力了」，並表示已經無法控制孫安佐，因此決定卸下經紀人身分。不過相關說法曝光後，不但沒有平息爭議，反而讓大量網友質疑根本是在切割責任，甚至開始翻出2人3年前一起拍攝危險題材影片的紀錄，怒轟重讀根本「背骨仔」。孫安佐因為改造槍枝遭聲押，隨後經紀人重讀宣布卸下經紀人身分，並直言自己已經無法控制孫安佐。事實上，孫安佐的經紀人重讀過去就曾當過YouTuber，並且拍攝許多爭議議題影片。其中一部最被熱議的，就是約3年前重讀和孫安佐一起測試大型火焰裝置，甚至直接拿火槍朝巨大冰塊噴射火焰。畫面中火舌瘋狂竄出，現場煙霧瀰漫，而兩人與友人則一邊拍攝、一邊興奮討論效果，影片風格明顯就是以「危險實驗」作為流量主題，如今再被翻出，也讓網友批評聲浪瞬間炸鍋。不少網友認為，重讀如今對外表示「早就勸過安佐」，但過去其實長期參與相關內容拍攝，甚至還曾幫忙操作與測試裝置，因此如今突然切割，難免讓外界難以接受。有網友狠酸：「以前一起玩最開心，現在才說不支持」、「火燒冰塊時不是拍得很起勁嗎」，也有人直言這類影片早就充滿安全疑慮，只是當時大家都把它當成娛樂內容看待。事實上，孫安佐近年頻繁拍攝武器、火焰裝置與爆破類影片，相關內容也經常在社群引發討論，從過去的瓦斯火槍、火焰實驗，到近期河堤火燒影片，都能看見類似風格，而重讀作為經紀人不只現身影片，甚至還曾擔任拍攝與企劃角色，因此不少人認為這類內容其實是兩人共同打造出的「流量模式」，如今出事後重讀才急著劃清界線，自然會引發反彈。此外，遭檢警認定為共同涉案人的經紀人重讀，在複訊後除了涉及此次孫安佐火槍的槍砲相關案件外，另被查出持有大麻，涉犯《毒品危害防制條例》，檢方裁定交保。《NOWNEWS今日新聞》記者在昨日事發第一時間就傳訊重讀詢問案件相關內容，不過截稿前尚未獲得回應。而重讀雖然聲稱切割孫安佐，不過他的Line上仍掛著「孫安佐-正式經紀人」的頭銜。