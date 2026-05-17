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全球矚目的「川習會」落幕，大家都熱烈討論這一局對世界的影響與衝擊，財信傳媒集團董事長謝金河也在臉書發文指出，從外行看熱鬧的角度來看，這次是川普精心設計的局，是一場精算的表演藝術，川普是眾星拱月的王牌，習近平是主人，只是配合演出的配角，這場盛會比較像是美國在宣揚國威，從開始到結束，川普最用力秀的是美國再偉大，最重要的也是在破「東升西降」的局。謝金河說，這短短兩天的盛會，他特別注意到2個橋段，一個是川普到訪前，美國C-17環球霸王運送千噸物資，包括電戰車，通訊系統及總統座駕The Beast，重達14公噸的移動鋼鐵城堡，這個陣仗之大，比較像是在宣揚美國的國威。川普在全球人士矚目的場合展示：美國再偉大！另一個橋段是川普結束行程，空軍一號離開北京之前，美國把所有中國致贈的禮物，配件，還有使用的安全手機，一律當垃圾處理，不得帶回美國。這凸顯了一個重大意涵：美中兩國仍然是敵對狀態，川普嘴巴說中國領導人是好朋友，但把朋友送的禮物當垃圾處理，這個畫面令人震撼。還有，這次訪問川普沒有太太陪同，只有兒子，媳婦代表，馬斯克則帶著6歲小兒子縱橫全場。國務卿盧比奧則穿上Nike看似上次活捉馬杜洛身上穿的囚服，戲味十足。他們幾個人構成的畫面，都在強調美國的強大。因此，比較像川普蓄意在破這些年讓全世界迷惑的東升西降的局。從2017年中國高唱大國崛起，全世界都呼應東升西降說，像林毅夫最早說中國經濟總量會在2025年超過美國。也有更多人說美國債台高築，美債，美元都將崩潰，中國將成全世界最偉大的國家。川普一登上飛機更立刻發文，他在中國聽到很多人在說東升西降，認為中國經濟超過美國！他說，這是他的前任「睡覺喬」（拜登）時代可能發生的事。他說這在他任內絕不可能發生！川普話鋒一轉表示，美國股市在他領導下頻創新高，美國科技實力領航全球，來美國投資的FDI不斷創歷史紀錄！他說美國正在再偉大的路上，川普在空軍一號飛機上有很多發言，但從開始到結束，川普最用力秀的是美國再偉大，最重要的也是在破「東升西降」的局！