115會考今結束，考生、家長辛苦了，快來杯咖啡消暑！本周最新咖啡優惠出爐，7-11特選美式、特選拿鐵買5送5最後倒數兩天，每日凌晨0時重新補貨1萬組上架開賣，快把握最後囤杯機會。85度C指定飲品任2杯99元，雙人爽喝下午茶不用百元。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（5月17日至5月23日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜5月15日至5月17日
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾好時經典可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾冰淇淋紅茶2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
📍門市｜5月13日至5月26日
◾冰奶蓋梔子花青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰奶蓋琥珀小葉紅茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
📍APP｜5月9日至5月18日
◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾風味飲系列指定熱飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
活動品項：好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵
🟡全家便利商店
📍門市｜5月15日至5月19日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
5月18日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡85度C
85度C推出下午茶優惠，5月14日至5月31日期間，大杯荔枝烏龍、大杯椪柑翡翠任選2杯99元，平均單杯不到50元。
周三（5月20日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（5月22日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡萊爾富
📍門市｜5月17日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
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📍門市｜5月15日至5月17日
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾好時經典可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾冰淇淋紅茶2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾冰奶蓋梔子花青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰奶蓋琥珀小葉紅茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾風味飲系列指定熱飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
活動品項：好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵
📍門市｜5月15日至5月19日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
5月18日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
85度C推出下午茶優惠，5月14日至5月31日期間，大杯荔枝烏龍、大杯椪柑翡翠任選2杯99元，平均單杯不到50元。
周三（5月20日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（5月22日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
📍門市｜5月17日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。