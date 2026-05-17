我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡7-ELEVEN

▲7-11門市至5月17日大杯燕麥拿鐵第2杯10元。（圖／業者提供）

▲7-11門市推出夏日奶蓋季，指定飲品任2杯100元。（圖／業者提供）

▲7-11門市精品冰磚美式任選買1送1。（圖／業者提供）

▲7-11特選美式、拿鐵寄杯買5送5倒數最後兩天。（圖／7-11提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是5月15日至5月19日。（圖／業者提供）

🟡星巴克

▲5月18日周一uniopen卡友限定，買大杯以上買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

🟡85度C

▲85度C限時舉辦夏日好茶季，指定茶飲任選2杯99元。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富周六、周日指定時段，大杯美式、大杯拿鐵29元。（圖／業者提供）

▲萊爾富特大杯重乳拿鐵平均43元。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社）

🟡全聯福利中心

▲全聯分批取限時優惠。（圖／業者提供）

🟡路易莎咖啡

▲路易莎會員咖啡飲品在上午11時前第2杯5折。（圖／業者提供）

115會考今結束，考生、家長辛苦了，快來杯咖啡消暑！本周最新咖啡優惠出爐，，快把握最後囤杯機會。85度C指定飲品任2杯99元，雙人爽喝下午茶不用百元。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（5月17日至5月23日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾好時經典可可買1送1，5折（原價75元、特價38元）◾黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾冰淇淋紅茶2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）◾冰奶蓋梔子花青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）◾冰奶蓋琥珀小葉紅茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）◾風味飲系列指定熱飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）活動品項：好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）◾特大杯柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）5月18日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。85度C推出下午茶優惠，5月14日至5月31日期間，周三（5月20日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（5月22日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。