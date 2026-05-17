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韓國女團IVE成員張員瑛日前和演員金智媛、邊佑錫一同出席寶格麗的活動，然而在合照環節中，張員瑛原本站在中心位置，卻被工作人員無預警要求讓出C位給前輩金智媛，片段流出後被網友指出有點尷尬。從現場流出的影片畫面可以看到，活動當天的合照環節一開始，由左至右的站位依序是金智媛、張員瑛以及邊佑錫，由張員瑛站在最吸睛的中央位置。不過就在媒體與攝影師捕捉鏡頭到一半時，一旁的韓國工作人員突然出聲指示：「請智媛小姐站到中間」，寶格麗的品牌高層隨後也走上前準備加入合影。不少人認為張員瑛在讓位的同時，臉上瞬間閃過了一絲尷尬神情。網友直言，不論是論演藝圈的資歷還是輩分，金智媛站在中間都是理所當然的事情，紛紛嘲諷張員瑛：「到底是對C位有什麼執著病」、「身為後輩直接站中間也是很猛」。也有大批粉絲站出來為偶像抱不平，認為大家根本就是先入為主地在批評張員瑛，因為時尚活動的拍照流程本來就有可能讓各個明星輪流交替站中心位，而且在品牌活動圓滿結束後，張員瑛也大方在IG上曬出自己和金智媛的自拍合照，看起來相處得非常融洽，並未收到換位事件影響。