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當時現場導演與工作人員皆以本名稱呼，讓她意識到在戲劇圈好像需要一個正式的名字，因此開始思考是否該為「 演員」這個新身分做一個全新的開始。在朋友介紹下， 她諮詢命理老師，一開始抱著聽聽看的心情， 沒想到對方直言若不改名「可能會孤老終生」，讓她當場傻眼笑說： 「我腦中真的大寫一個『蛤』！但為了幸福不改不行。」 也讓這次改名多添幾分趣味性。



不過在真正做出決定前，洗菜其實猶豫許久，加上「洗菜」 這個暱稱從高中沿用至今，早已成為個人標誌， 也讓她一度擔心更名後辨識度下降。最終她選擇保留「洗菜」 這個大家熟悉的稱呼，同時以「王鈴緗」作為新的開始，「 就當作給自己一個機會，也是一種重新整理自己的過程。」不少粉絲都誇她的新名字很有氣質，就像韓劇女主角。



▲從王宇君到王鈴緗，洗菜認曾猶豫，但還是想給自己一個新開始。（圖／榮星大月工作室） 洗菜闖戲劇圈 盼朝影視歌三棲方向發展



洗菜近年也積極拓展演藝版圖， 從歌唱領域跨足戲劇演出，近日更參與金獎導演徐嘉凱執導的新作《 最孤獨的小酒館》，在劇中飾演一名化學老師。 角色設定內斂卻帶有壓抑情緒，其中一句台詞「我自己的考卷， 是申論題，我寫不出來」引發觀眾高度共鳴，作品預告曝光後流量突破200萬， 也收到許多觀眾留言讚許與驚艷，讓她備感鼓舞。



洗菜過去多以籃球運動與影音創作被大眾認識， 接下來則期待能有更多不同面向的發展，「不管是主持、 音樂創作或是唱歌表演，我都會很想盡力做好。」 從改名到跨足戲劇，一步步走出舒適圈，她也期許自己：「 希望之後可以讓大家看到更多不一樣的我。」 朝向影視歌三棲的全方位藝人邁進。







籃球女神洗菜（王鈴緗）曾為T1聯盟臺北戰神啦啦隊，以籃球運動與影音作品被觀眾認識，今（17）日她正式宣布改名，由原本的「王宇君」更名為「王鈴緗」，洗菜笑說，當時命理老師一看到她原本的名字，竟說如果不改會孤老終生，讓她嚇了一跳，雖然很喜歡原本的名字，但為了幸福不改不行，改名後也象徵全新階段的開始，將來有意跨足戲劇圈，朝影視歌三棲方向前進。談到改名契機，洗菜透露源自年初首次嘗試戲劇試鏡，