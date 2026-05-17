訂閱數84萬的台灣美食系大胃王YouTuber「吃貨豪豪」，日前參加台北市一間港式餐酒館的「雞翅挑戰」活動疑似遭刁難，店家二度道歉表示，「免單部分只涵蓋雞翅，還是有低消每人500元」；還扯「要大家可以於ChatGPT查詢：香港人為什麼愛吃雞翼尖？」粉絲質疑「還在狡辯，是吃的人不懂怎麼吃，」挨轟提油救火。
發生什麼事？吃貨豪豪「雞翅挑戰」疑遭刁難 大胃王成功還要付錢
YouTuber「吃貨豪豪」受粉絲推薦，前往台北港式餐酒館報名「雞翅挑戰」活動，要在15分鐘內吃完30隻雞翅並喝完1公升啤酒就能免單。根據吃貨豪豪的影片，參加挑戰民眾需提前預訂、並繳交50%的訂金644元；且入座後店家才告知每人低消為500元。代表若挑戰失敗，要支付1288元挑戰餐費，還得額外消費1000元（豪豪＋攝影師共2人）才符合低消門檻。
然而，店家將啤酒端上桌後、在尚未挑戰前又以「補泡」為由，再將啤酒添滿；且過程中，出聲表示雞翅吃得不夠乾淨、不算過關，吃貨豪豪只得再將骨頭全部重啃一次。所幸最後仍在規定的15分鐘內完成挑戰。
正當大家以為挑戰成功可以免單時，吃貨豪豪表示自己還是消費了1155元（即使挑戰成功仍須付低消及服務費）。影片一出，大批粉絲為其打抱不平，質疑店家遊戲規則根本包賺、還在過程中刁難挑戰者，在網路上掀起熱論。
雞翅店二度道歉！扯查ChatGPT懂吃雞翼尖 挨轟狡辯持續炎上
事發之後，雞翅店發出聲明稿解釋，仍遭粉絲挖苦「第一次看挑戰還要低消的」、「活動廣告圖文怎麼都沒有說明雞翅挑戰金額內不包含低消」，挨轟「吃相太難看了」，根本提油救火。
昨日雞翅店二度道歉，強調訂位時都會告知遊戲規則、收費及低消部分才登記；並證實「挑戰失敗，活動挑戰費用是可以折抵低消的。但免單部分只涵蓋雞翅的部分，（我們還是有低消每人500元）」。
而針對吃「雞翅乾淨的定義」，卻扯要「大家可以於ChatGPT查詢：香港人為什麼愛吃雞翼尖？雞尖都沒肉，那要吃什麼？」
再讓網友傻眼直呼「全文看完為了狡辯而狡辯，是玩的人搞不清楚規則跟你們店家都沒關係，是吃的人不懂雞翼尖該怎麼吃沒有先問GPT」；「而且挑戰成功也沒獎勵（只有免1288的單）但還要再點500餐點，感覺是在找罪受。」炎上風波未因店家二度道歉而止血。
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YouTuber「吃貨豪豪」受粉絲推薦，前往台北港式餐酒館報名「雞翅挑戰」活動，要在15分鐘內吃完30隻雞翅並喝完1公升啤酒就能免單。根據吃貨豪豪的影片，參加挑戰民眾需提前預訂、並繳交50%的訂金644元；且入座後店家才告知每人低消為500元。代表若挑戰失敗，要支付1288元挑戰餐費，還得額外消費1000元（豪豪＋攝影師共2人）才符合低消門檻。
然而，店家將啤酒端上桌後、在尚未挑戰前又以「補泡」為由，再將啤酒添滿；且過程中，出聲表示雞翅吃得不夠乾淨、不算過關，吃貨豪豪只得再將骨頭全部重啃一次。所幸最後仍在規定的15分鐘內完成挑戰。
雞翅店二度道歉！扯查ChatGPT懂吃雞翼尖 挨轟狡辯持續炎上
事發之後，雞翅店發出聲明稿解釋，仍遭粉絲挖苦「第一次看挑戰還要低消的」、「活動廣告圖文怎麼都沒有說明雞翅挑戰金額內不包含低消」，挨轟「吃相太難看了」，根本提油救火。
而針對吃「雞翅乾淨的定義」，卻扯要「大家可以於ChatGPT查詢：香港人為什麼愛吃雞翼尖？雞尖都沒肉，那要吃什麼？」
再讓網友傻眼直呼「全文看完為了狡辯而狡辯，是玩的人搞不清楚規則跟你們店家都沒關係，是吃的人不懂雞翼尖該怎麼吃沒有先問GPT」；「而且挑戰成功也沒獎勵（只有免1288的單）但還要再點500餐點，感覺是在找罪受。」炎上風波未因店家二度道歉而止血。