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發生什麼事？吃貨豪豪「雞翅挑戰」疑遭刁難 大胃王成功還要付錢

▲店家表示雞翅吃得不夠乾淨、不算過關，吃貨豪豪再將骨頭全部重啃一次。（圖／翻攝自youtube@吃貨豪豪HowHowEat）

雞翅店二度道歉！扯查ChatGPT懂吃雞翼尖 挨轟狡辯持續炎上

▲推出「雞翅挑戰」的港式餐酒館聲明稿。（圖／翻攝自IG@reunion_bar_tw）

訂閱數84萬的台灣美食系大胃王YouTuber「吃貨豪豪」，日前參加台北市一間港式餐酒館的「雞翅挑戰」活動疑似遭刁難，店家二度道歉表示，「免單部分只涵蓋雞翅，還是有低消每人500元」；還扯「要大家可以於ChatGPT查詢：香港人為什麼愛吃雞翼尖？」粉絲質疑「還在狡辯，是吃的人不懂怎麼吃，」挨轟提油救火。YouTuber「吃貨豪豪」受粉絲推薦，前往台北港式餐酒館報名「雞翅挑戰」活動，要在15分鐘內吃完30隻雞翅並喝完1公升啤酒就能免單。根據吃貨豪豪的影片，參加挑戰民眾需提前預訂、並繳交50%的訂金644元；且入座後店家才告知每人低消為500元。然而，店家將啤酒端上桌後、在尚未挑戰前又以「補泡」為由，再將啤酒添滿；且過程中，出聲表示雞翅吃得不夠乾淨、不算過關，吃貨豪豪只得再將骨頭全部重啃一次。所幸最後仍在規定的15分鐘內完成挑戰。正當大家以為挑戰成功可以免單時，吃貨豪豪表示自己還是消費了1155元（即使挑戰成功仍須付低消及服務費）。影片一出，大批粉絲為其打抱不平，質疑店家遊戲規則根本包賺、還在過程中刁難挑戰者，在網路上掀起熱論。事發之後，雞翅店發出聲明稿解釋，仍遭粉絲挖苦「第一次看挑戰還要低消的」、「活動廣告圖文怎麼都沒有說明雞翅挑戰金額內不包含低消」，挨轟「吃相太難看了」，根本提油救火。而針對吃「雞翅乾淨的定義」，卻扯要再讓網友傻眼直呼；「而且挑戰成功也沒獎勵（只有免1288的單）但還要再點500餐點，感覺是在找罪受。」炎上風波未因店家二度道歉而止血。