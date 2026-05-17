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5月綜合所得稅申報進入高峰期，緊接著6月1日夏季電費調漲，根據台電試算，平均每戶電費將破千元、漲幅近7成。面對報稅與電費雙重壓力，Yahoo購物觀察發現，平台出現「以換代省」的採購潮，消費者透過選購節能家電、升級高效設備來守住荷包和抗漲，帶動平台一級能效電600L以上冰箱業績月成長近2倍，而受梅雨季影響，清淨除濕機也熱銷。夏季用電增，老舊家電往往是家中的隱形耗電大戶。備戰夏季用電高峰，搭配政府「住宅家電汰舊換新節能補助」，換購一級能效冷氣或冰箱，結合退稅最高可現省5000元。Yahoo購物也發現，2萬元內一級能效雙門冰箱，最受小家庭與租屋族青睞，以聲寶、台灣三洋、國際牌買氣最旺。冷氣則以兼顧在地多變氣候與小宅空間需求的「冷暖變頻」為銷售主力，業績最為亮眼。除大型家電外，梅雨季也帶動家電市場加速從低價，轉向高能效、高單價的結構，帶動Yahoo購物清淨除濕機業績年增逾3成 ，成為都會家庭對抗潮濕與空氣品質的熱門選品。此外，被視為夏季節電「最佳配套」的循環扇，因能提升冷房效率、縮短冷氣運轉時間，在小宅族群中熱度極高，特別是如艾美特6吋空氣遙控循環扇等小型機種，更是近期熱銷品項。